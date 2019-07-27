Американцев продолжает волновать тема НЛО

Тема существования инопланетного разума продолжает волновать американцев. Последний всплеск интереса вызвала публикация в газете The New York Times, в которой пять пилотов ВМС США рассказывают о встречах с неопознанными летающими объектами во время тренировочных полетов у восточного побережья США. Официально военное руководство не признает факт контактов с пришельцами, однако, по данным журналистов, ранее в Пентагоне существовала специальная Программа по расширенному опознаванию воздушных угроз, изучавшая подобные инциденты. Позже она была закрыта, но продолжает существование в «другом виде».

Как свидетельствует свежий опрос YouGov, проведенный после этой публикации, более половины американцев (54%) считают, что правительство скрывает от общественности информацию об НЛО. На прошлой неделе ВВС США были даже вынуждены выступить с официальным предупреждением к любопытным, собирающимся штурмовать военную базу «Зона 51» в Неваде, на которой, согласно легенде, хранятся свидетельства посещения Земли пришельцами. На соответствующее мероприятие в Facebook записались более 1 млн человек.

Между тем приводимые порталом Statista свежие данные неправительственного Национального центра сообщений об НЛО (National UFO Reporting Center) показывают, что количество случаев появления неопознанных летательных объектов в последние годы снижается. После пиковых показателей 2014 года, когда в центр поступили данные о 8696 встречах с НЛО, число фиксируемых инцидентов упало до 3343 в 2018-м. Похоже, если интерес американцев к инопланетянам растет, интерес инопланетян к американцам и вообще к землянам падает.

Следует добавить, что в России, по данным ВЦИОМа, в существование инопланетян верят 45% респондентов. Из них 27% считают, что они скрываются от землян, а еще 18% полагают, что власти скрывают от нас пришельцев.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».