Как росло количество эмодзи

По данным Unicode Consortium, до конца 2019 года в распоряжении пользователей появятся 230 новых эмодзи, включая «ленивца», «собаку-поводыря», «инвалидную коляску» и «вафлю». Таким образом, количество существующих смайликов перевалит за 3 тыс. Первые 76 эмодзи были утверждены Unicode Consortium в 1995 году, в их числе были популярные до сих пор улыбающееся лицо и красное сердечко. Предшественником современных смайликов считается набор, разработанный японским дизайнером Сигэтакой Куритой.

Прорыв произошел в 2010 году, когда Unicode выпустил 1006 новых пиктограмм, включая флаги 275 стран и рассортированные по различным категориям блоки эмодзи («еда», «животные», «досуг»). До 2010 года было доступно только 139 смайликов. В 2015 году количество смайликов в раскладке клавиатуры перевалило за 1,5 тыс., в частности из-за того, что пользователи могут теперь выбирать цвет кожи изображенных на эмодзи людей.

По данным Facebook, каждый день пользователи соцсети используют смайлики более 700 млн раз, а наиболее популярное время применения — канун Нового года. В 2018 году самым востребованным смайликом в Facebook и Twitter стало «лицо со слезами радости», появившееся в 2010 году. Кроме того, по данным исследования компании Adobe, 61% американцев, использующих эмодзи в соцсетях, используют их и на работе, при этом 78% сообщили, что смайлики помогают им добиться симпатии в общении с коллегами, а 63% заявили, что это способствует доверию в коллективе.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».