Партия Владимира Зеленского «дослужилась» до простого большинства

Партия украинского президента «Слуга народа» впервые за всю историю страны получила простое большинство в Верховной раде — набрала более 43% голосов, то есть порядка 254 мест в парламенте. Таким образом, состав Рады девятого созыва обновится более чем на 80%. На втором месте — пророссийская партия Виктора Медведчука и Юрия Бойко, затем идет партия Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Барьер сумел преодолеть также «Голос» Святослава Вакарчука, а остальные 17 партий не набрали 5% голосов, соответственно, не получили места по партийным спискам.

Из-за изменений «возраст» Рады в среднем снизился более чем на семь лет. Гораздо более разношерстным стал и ее качественный состав, к примеру, депутатами станут блогер Максим Бужанский и олимпийский призер, борец Жан Беленюк. Причем такие итоги в целом были ожидаемы, отметила киевский политолог Олеся Яхно: «Мы предполагали, что именно эти пять партий преодолеют 5-процентный барьер. Практически все соцопросы показывали, что они попадут в Верховную раду. Многих удивили результаты по мажоритарным округам — те люди, которые работали годами, действительно делали что-то хорошее, проиграли.

Поэтому если говорить о составе Верховной рады не количественно, а качественно, то парламент будет состоять из людей двух крайностей.

С одной стороны, будут присутствовать политики с опытом, а именно, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук. С другой — будет огромное количество людей, которые к общественно-политической деятельности не имеют вообще никакого отношения. Я имею в виду огромное количество людей, которые пришли из таких профессий, как свадебный фотограф, бизнес. Посмотрим, как это будет сочетаться».

Несмотря на видимое единство в партии Зеленского, спустя полгода в ней уже начнутся конфликты, уверен доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш: «Я бы дал шесть месяцев, дальше начнутся проблемы: падение популярности, разочарование и, естественно, внутрипартийные расколы. Поэтому заложить фундамент дальнейшего развития Зеленский должен прямо сейчас, у него есть время примерно до Нового года. За этот период ему нужно избавиться от националистов и достаточно радикально настроенных политиков и создать условия для формирования дальнейшей политической траектории. Эти погода предопределят, сумеет ли Зеленский удержать свои позиции или же станет еще одним украинским разочарованием. На Украине давно назрела определенная институционализация: последние пять лет были временем абсолютного беспредела, когда нарушались любые правила и доминировала революционная необходимость. Конечно, избавление от этих издержек сейчас будет проходить под аплодисменты. Начинать можно вполне уверенно и достойно.

Другой вопрос — успеют ли Зеленский и его фракция за эти полгода заложить нужный фундамент?

Впервые в истории Украины пришел президент, который имеет большинство в Верховной раде. Было бы хорошо, если бы Зеленский сумел воспользоваться этой уникальной ситуацией, поскольку благополучие и интересы Украины все-таки неразрывно связаны с Россией».

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Александра Козлова