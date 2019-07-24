Владимир Зеленский отправил Виталия Кличко в политический нокдаун

Владимир Зеленский попросил Виталия Кличко уйти в отставку. Бывший боксер занимает одновременно должности мэра Киева и главы столичной городской администрации. На последнюю должность его назначил предыдущий президент Петр Порошенко, и теперь президент обратился в правительство с требованием убрать Кличко. Чем политик запомнился на этой должности? И как его работу оценивают киевляне? Об этом — Иван Якунин.

О том, чем Кличко не угодил новому президенту Украины, в офисе Зеленского не сообщили. А источники РБК лишь предположили, что проблема кроется в контрактах на строительство: деньги выдаются большие, а качество объектов вызывает сомнения. Сам же Виталий Кличко поспешил напомнить, что он — избранный киевлянами мэр, и если полномочия перераспределят, то его функция будет только декоративной, а спущенный сверху кандидат никакой ответственности перед горожанами нести не будет.

Так в чем проблема с Кличко? Киевский политолог Алексей Курпас, который работает с политиком с 2016 года, считает, что решение Зеленского исключительно политическое: «Впервые в городе сделано очень много для школ, детских садов, дорог, парков и скверов. Поэтому говорить о том, что кто-то чем-то недоволен, не очень корректно.

Пришла новая власть, которая пытается как можно быстрее все заглотить и подмять под себя».

Другой нюанс, скорее, репутационный — глава Киева еще до избрания превратился в мем, например, не мог сложить 13 и 3, бился головой об икону, пытаясь аккуратно приложиться к ней, и все это на потеху российским гостелеканалам, которые с большим удовольствием обсуждали новые заявления политика. Пожалуй, самым известным, стало вот это высказывание:

Неудивительно, что над мэром Киева подшучивал и сам Зеленский. Еще в 2014 году он сделал несколько десятков юмористических скетчей в своем шоу «Квартал 95». «Ъ FM» нашел первый выпуск, посвященный избранию Кличко на пост мэра, где Зеленский играл переводчика политика.

Впрочем, все это, скорее, фон, за которым следили в основном из-за рубежа. Сами же киевляне обращали внимание совсем на другое. Например, в городе появились лавочки со встроенными солнечными батареями, от которых можно подзарядить телефон, в год строились дороги длиной 300 км. Но это единственные положительные изменения, о которых смогла вспомнить журналист агентства «Украинские национальные новости» Екатерина Головатая: «В некоторых районах по полгода нет горячей воды. Всех интересует вопрос — почему на строительство нового моста потратили в два раза больше денег, чем планировалось? Ремонт дорог на многих улицах приходится делать каждый год. Во время дождей в Киеве затапливало переходы, там часто стоит вода, стоки забиты, их никто не прочищает».

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Виталий Кличко признался, что уже обсуждал с Владимиром Зеленским свою отставку, но никаких сроков и перспектив озвучено не было. Возможно, глава городской администрации напоследок захочет выступить с речью. И тут есть два варианта — либо спичрайтеры постараются, и она будет выдержанной и взвешенной, либо Виталий Кличко выступит, как говорится, from my heart.

Публично Владимир Зеленский отчитывал Виталия Кличко лишь однажды. 12 июля президент рассказал о жалобе на власти Киева, которые не рассчитались за поставленные городу трамваи. Он позвонил Кличко и сказал: «Люди выполнили заказ, а денег не получили».