ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов в Верховную раду

После подсчета 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

Результаты по партийным спискам выглядят так:

«Слуга народа» Владимира Зеленского — 43,16%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — 13,05%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,10%, «Голос» Святослава Вакарчука — 5,82%.

Остальные партии не смогли преодолеть барьер 5% для прохождения в парламент.

«Слуга народа» одержал победу в 22 регионах, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — в двух и в одном победил «Голос». На заграничных участках большинство избирателей проголосовали за партию «Европейская солидарность» — 29,55%, партия президента получила 28,13%, а «Голос» — 19,67%.

Согласно результатам голосования, «Слуга народа» получает в парламенте по партийным спискам 124 места, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 37, «Батькивщина» — 24, «Европейская солидарность» — 23 и «Голос» — 17. Таким образом в Верховной раде нового созыва «Слугу народа» будут представлять 254 депутата, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 43, «Батькивщину» — 26, «Европейскую солидарность» — 25, «Голос» — 20, «Оппозиционный блок» — 6, «Свободу», «Самопомощь», партии «Белая Церковь вместе» и «Единый центр» — по одному. Кроме того, в раду будет 46 самовыдвиженцев.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пришла к выводу, что выборы в Верховную раду на Украине в целом прошли успешно. «Кампания была проведена конкурентно, и злоупотреблений в целом не было»,— заявили в организации.

О том, как изменился состав украинского парламента,— в публикации “Ъ” «Рада женского созыва».