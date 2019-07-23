РФС изменит регламент по безопасности после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) принял решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности после инцидента, произошедшего после футбольного матча «Ростов» — «Спартак», сообщается на сайте РФС. В ходе специального совещания было установлено, что болельщики «Спартака» на трибуне использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является угрозой безопасности. Для задержания правонарушителей полиция ограничила выход болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков. В ответ правоохранительные органы применили резиновые дубинки. В РФС отметили, что ответственность за подобные инциденты должна лежать на принимающем клубе.

«Задача штаба — обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно»,— говорится в заявлении РФС. Подробности по изменению регламента в сообщении не приводятся.

Матч второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Спартак» состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону. Команды сыграли вничью 2:2. В ходе матча также возникла спорная ситуация по судейству Кирилла Левникова После фола Зелимхана Бакаева арбитр должен был удалить футболиста красно-белых, считают в ФК «Ростов». К тому же судья дважды имел основания назначить пенальти в ворота москвичей. Их позицию поддержал и руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

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