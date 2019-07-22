ФК «Ростов» пожаловался в РФС на судейство во время матча со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал обращение к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову с просьбой обратить внимание на качество судейства Кирилла Левникова во время матча «Ростов» — «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Клуб указал на ряд нарушений команды противника, которые судья оставил без внимания.

«На 13 минуте без внимания осталось падение Норманна в штрафной, которого откровенно толкнули. На 60 минуте после углового Фернандо откровенно толкал в спину Чистякова, который боролся с соперником. Однако арбитр вновь не обратил внимания и не назначил пенальти в ворота “Спартака“. И на 86-й минуте арбитр не заметил фол Бакаева», — сказано в обращении.

Клуб попросил руководство РФС прокомментировать представленные на видео эпизоды игры, разобраться в ситуации и наказать виновных.

Дарья Голякова