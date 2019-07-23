Представитель РФС заявил об ошибке арбитра в матче «Ростов»—«Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил об ошибке судьи Кирилла Левникова на матче «Ростов»—«Спартак». Так он прокомментировал ситуацию с фолом Зелимхана Бакаева в игре второго тура Российской премьер лиги, за который, по мнению «Ростова», арбитр должен был удалить футболиста красно-белых.

«Мое мнение по этой ситуации — в данной ситуации нужно было показать желтую карточку. Поскольку у него уже была карточка, нужно было показывать красную. На мой взгляд, Кирилл ошибся»,— приводит издание «Спорт Экспресс» слова господина Егорова.

Ранее футбольный клуб «Ростов» опубликовал обращение к президенту РФС Александру Дюкову и Александру Егорову с просьбой обратить внимание на качество судейства господина Левникова.

Подробнее — в публикации “Ъ” «VAR не подала виду».