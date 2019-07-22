VAR не подала виду

Во втором туре чемпионата России по футболу появился неожиданный лидер в лице «Урала», который одержал на старте вторую победу подряд. Кроме того, образовалась группа команд, набравшая по четыре очка. В нее вошли «Ростов», «Спартак», «Арсенал», «Локомотив» и «Рубин». Отметим также, что на матче «Динамо»—«Рубин» впервые использовалась система видеопомощи арбитрам VAR.

В программе второго тура чемпионата России не было так называемого центрального матча или матчей, которые бы вызывали особый интерес, тем не менее он получился довольно зрелищным. Только в четырех субботних встречах команды забили 17 голов, а в Уфе, где одноименный клуб соперничал с «Краснодаром», и вовсе случилось неординарное событие: гости, уступая 0:2 после первого тайма, сумели затем трижды поразить ворота хозяев и вырвать три очка. В составе кубанцев отличились новички Юнес Намли и Тонни де Вилена, а победным оказался автогол защитника Джемала Табидзе, который неудачно подставил голову под прострел Кристиана Рамиреса. Но вообще «быки» тяжело вкатываются в сезон и начали его, напомним, с поражения от «Ахмата» (0:1), хотя им скоро дебютировать в квалификации Лиги чемпионов.

Первую победу и также со счетом 3:2 одержал еще один участник еврокубков «Арсенал», сделав в противостоянии с «Крыльями Советов» на их поле то, что не удалось ранее ЦСКА,— армейцы, как известно, проиграли в Самаре 0:2. Решающим стал удар новобранца «оружейников» Александру Тудорие. Туляки набрали четыре очка на старте чемпионата и уже в следующий четверг проведут домашний матч второго отборочного раунда в Лиге Европы с азербайджанским «Нефтчи».

Четыре мяча зрители увидели в Ростове-на-Дону, где местный «Ростов» принимал «Спартак». Красно-белые были близки к максимальному результату, но, ведя 2:1, пропустили перед самым финальным свистком, причем пострадали от своих бывших футболистов — Роман Еременко отдал такой пас Александру Зуеву, что тому оставалось только попасть в пустые ворота. При этом хозяева сетовали на судейство Кирилла Левникова. Про один из моментов Александр Гацкан, который сыграл за ростовчан последний матч и, по всей видимости, продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сказал: «Я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это "Спартак"». Более того, клуб с берегов Дона обратился к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову с жалобой. В ней желто-синие настоятельно попросили не оставлять без внимания не просто «ошибочные», а «предвзятые» решения Левникова, разобраться и принять «самые жесткие меры». Претензии они предъявили по нескольким эпизодам, в которых, по их мнению, судья дважды имел основания назначить пенальти в ворота москвичей и еще удалить с поля Зелимхана Бакаева. «Клуб убежден, что Левников должен быть отстранен от работы»,— говорится в обращении. Отметим, что к Владимиру Москалеву, обслуживавшему матч с участием «Спартака» в первом туре, уже применены подобные санкции за то, что он не поставил 11-метровый в ворота столичной команды и не отменил гол Самуэля Жиго, забитый с нарушением правил.

Как бы то ни было, «Спартак» с четырьмя очками находится в группе лидеров. Хотя его главный тренер Олег Кононов вновь остался недоволен действиями своих подопечных, особенно после того, как они достигли преимущества в счете. «На эту тему у нас состоится серьезный разговор»,— резюмировал он на послематчевой пресс-конференции. Добавим, что новичок красно-белых Резиуан Мирзов даже не ездил в Ростов-на-Дону. По словам Кононова, полузащитник набирает форму на базе в Тарасовке и работает в трехразовом режиме.

Едва не потерял очки ЦСКА, несмотря на то что вроде бы уверенно контролировал ситуацию в домашней встрече с «Оренбургом». В концовке армейцев спас Игорь Акинфеев, отразивший опаснейший удар Джордже Деспотовича. Между тем эта победа была для них очень важна после, как выразился наставник красно-синих Виктор Гончаренко, оплеухи в Самаре. «Могли выигрывать 3:0 или 4:0, но сами себе ищем приключения»,— цитирует защитника ЦСКА Игоря Дивеева официальный сайт клуба. В итоге москвичам хватило голов Николы Влашича и Арнора Сигурдссона.

Тем временем в воскресенье на первое место в турнирной таблице несколько неожиданно поднялся «Урал». Вслед за «Уфой» екатеринбуржцы разобрались дома с «Ахматом», причем снова отправили в сетку три мяча. И даже отсутствие в связи с повреждением лидера команды Эрика Бикфалви не выбило их из колеи. Только «Зенит» мог взять на старте те же шесть очков, но матч петербуржцев с «Сочи» завершился уже после подписания этого номера в печать.

Другой дебютант премьер-лиги «Тамбов» заставил понервничать «Локомотив» и его наставника Юрия Семина, который в одном из эпизодов не удержался в границах технической зоны и заработал желтую карточку. Выходцы из первого дивизиона уже на шестой минуте наказали вице-чемпиона страны, а именно Ведрана Чорлуку, за беспечность. Были у гостей и еще моменты. Впрочем, железнодорожники благодаря точным ударам Эдера и Владислава Игнатьева все-таки добились успеха. Кстати, в прошлом туре «Тамбов» оказал достойное сопротивление и «Зениту» в Санкт-Петербурге, уступив чемпиону также с минимальной разницей 1:2. Вот и голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме лестно отозвался о сопернике, заметив, что эта команда еще многих удивит.

В воскресенье в Москве состоялся еще один матч, который, правда, был интересен прежде всего тем, что на нем впервые в чемпионате России использовалась система видеопомощи арбитрам VAR. Почему «повезло» только «Динамо» и «Рубину», сказать сложно. Непонятно и то, почему рефери Виталий Мешков не прибег к этой самой помощи, когда показал вторую желтую карточку Евгению Башкирову, ведь телеповтор момента показал, что казанец не коснулся ноги Сергея Паршивлюка. Не проявили инициативу и видеоассистенты главного арбитра. Больше тайма гости играли в меньшинстве, но не позволили динамовцам реализовать численный перевес, а на последней минуте Бека Микелтадзе принес «Рубину» победу.

Александр Ильин