Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей. Она заявила, что удовлетворить требование о регистрации всех кандидатов в Мосгордуму «по нынешнему закону невозможно», но подчеркнула, что они имеют «право обжаловать все решения, которые были приняты нижестоящими комиссиями».

«Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно о него спотыкаемся. Эти выборы, я уверена, дадут нам еще больше аргументов о том, что избирательное законодательство нуждается в существенных изменениях»,— сказала госпожа Памфилова.

Также председатель Центризбиркома пообещала, что в рамках своих полномочий потребует, чтобы Мосгоризбирком «тщательно с каждым индивидуально разбирался», «максимально открыто». При этом Элла Памфилова подчеркнула, что все сомнения при проверке подписей, собранных независимыми кандидатами, должны трактоваться в их пользу. Она заявила, что активно работает с руководителем штаба наблюдателей на выборах в Москве Алексеем Венедиктовым.

Кроме того, госпожа Памфилова попросила Московскую избирательную комиссию «действовать в интересах москвичей» и допустить представителей ЦИКа на рассмотрение жалоб и обращений от незарегистрированных кандидатов. При этом жалобу, по ее мнению, целесообразно подавать не в Центризбирком, а в комиссию Мосгоризбиркома.

Глава ЦИКа заявила, что прошедший в субботу оппозиционный митинг не влияет на решения ЦИКа. «Пусть люди митингуют, имеют право, но никакого значения, даже малой толики на то, какие решения она [ЦИК] будет принимать, это не имеет»,— заверила Элла Памфилова.

Напомним, что ранее отказы в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей получили независимые оппозиционные кандидаты Илья Яшин (45-й округ), Любовь Соболь (43-й округ), Иван Жданов (8-й округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Юлия Галямина (9-й округ), Елена Русакова (37-й округ), Кирилл Гончаров (32-й округ) и Дмитрий Гудков (5-й округ). В 43-м округе в регистрации также отказали члену федерального политического комитета «Яблока» Сергею Митрохину. Отказ получили Александр Соловьев (3-й округ) и Анастасия Брюханова (42-й округ).

20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. Независимые кандидаты объявили, что намерены проводить пикеты у мэрии всю неделю. Накануне в беседе с “Ъ FM” госпожа Памфилова допустила перепроверку подписей.

Подробнее — в материалах “Ъ” «Оппозиция не хочет держать себя в рамках» и «Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму просят помощи СПЧ».