Лукашенко заявил, что Украина является «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина — это «общая беда» Европы. «У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», — сказал он во время встречи с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин (цитата по «БелТА»).

«Дело в том, что эта проблема наша с вами — мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке»,— сказал политик.

По его словам, ЕС «несет полную ответственность» за ситуацию на Украине, потому что предложил государству пойти на сближение, и теперь Киев на него ориентируется, «наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС (Евразийский экономический союз.—“Ъ”)». «Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно»,— отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко при этом отметил, что вопрос власти после президентских выборов и выборов в Верховную раду «так или иначе» на Украине сейчас решен.

Напомним, выборы в Верховную раду прошли вчера, 21 июля. ОБСЕ не зафиксировала серьезных нарушений. После обработки 85,01% лидирует партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского (42,93%). На втором месте — Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука (12,93%), на третьем — Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,29%). ЦИК начнет подсчитывать окончательные результаты 23 июля.

О том, как прошли выборы на Украине, читайте в материале “Ъ” «Служебное соответствие».

Как будут действовать оппозиционные партии — в публикации “Ъ” «Первые среди радных».