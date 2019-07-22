ОБСЕ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Верховную раду

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что выборы в Верховную раду на Украине в целом прошли успешно. «Кампания была проведена конкурентно, и злоупотреблений в целом не было»,— заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва на пресс-конференции в Киеве (цитаты по «Интерфаксу»).

Тем не менее ОБСЕ зафиксировала некоторые нарушения. В частности, правоохранительные органы не всегда своевременно и на должном уровне реагировали на жалобы. «Было зарегистрировано от 500 до 800 нарушений, соответственно, должно быть открыто около 500 расследований»,— сказал господин Канерва.

Кроме того, наблюдатели отметили, что были некоторые проблемы с прозрачностью выборов. По мнению главы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ, входит в ОБСЕ) по наблюдению за выборами Альберта Йонссона, это связано с недостатками мажоритарной избирательной системы. «Мы надеемся, что избирательная система будет полностью изменена на пропорциональную»,— добавил он.

В ОБСЕ также заявили, что финансирование кампании было под «чрезмерным давлением олигархов». «Отмечалось использование админресурса»,— сказал господин Йонссон. Также, по его словам, наблюдались проблемы с информационным освещением выборов СМИ, которые «сконцентрированы в руках собственников». «Мониторинг показал постоянные нарушения, когда речь идет о непредубежденном освещении... Государственные вещатели не очень конкурентоспособны»,— заявил представитель ОБСЕ. Безопасность журналистов при этом по-прежнему вызывает беспокойство в организации.

Итоги выборов при этом показали, что украинские граждане продолжают поддерживать президента Владимира Зеленского. «Видно, что люди на Украине устали от войны и Зеленский победил, так как обещал на президентских выборах закончить эту войну»,— отметил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. Больше всего голосов получила партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. По последним данным, ее поддержали 42,76%. На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (13,01%), на третьем — «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,36%). Окончательные итоги ЦИК начнет подсчитывать 23 июля.

О том, как прошли выборы на Украине, читайте в материале “Ъ” «Служебное соответствие».