Первые среди радных

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство. Четырем другим партиям, прошедшим в парламент, по большому счету нечего противопоставить победителям. Однако, по данным “Ъ”, оппозиционеры, в том числе представители команды экс-президента Петра Порошенко, намерены всеми доступными способами саботировать реализацию принятых новым парламентом решений для дискредитации правящей партии. Цель — добиться назначения новых досрочных выборов.
На следующий день после воскресных выборов стало ясно, что представители «Слуги народа» побеждают более чем в половине одномандатных округов. Вместе с голосами, полученными по партийным спискам, это обеспечивает «слугам» абсолютное большинство кресел в Раде. В понедельник вечером подсчет голосов еще продолжался, но уже было известно: президентская партия гарантированно получила более 250 мест при необходимых для большинства 226 мандатах.
Подавляющее большинство одномандатников-«слуг» прежде не имели политического опыта. Среди новых депутатов есть стоматологи, организаторы торжеств, актеры. В одном из округов в Запорожье победил свадебный фотограф Сергей Штепа. Господин Штепа, на сайте которого указано, что час его работы стоит 1,3 тыс. гривен (около 3,1 тыс. руб.), стал объектом критики со стороны журналистов и старых политиков. Главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина даже использовала депутата-фотографа в качестве примера неадекватного подхода партийного руководства к формированию корпуса кандидатов-одномандатников. «Господи, какой стыд. На самом деле у всего этого есть вполне конкретные авторы. И именно им нести ответственность. Им, а не этим мальчикам. Они прекрасно понимали, что делают, как формировали списки, кого выставляли по округам. Вперед и с песней»,— написала она в Telegram, указав на то, что юный возраст — 29 лет (в посте госпожи Кошкиной ошибочно указано, что ему 27) — и отсутствие политического опыта позволят партийному руководству легко манипулировать депутатом.
Источник “Ъ”, близкий к избирательному штабу «Слуги народа», считает такие обвинения безосновательными. Он уверяет, что люди «не из системы» справятся с реформированием политической системы лучше, чем опытные политики. «В наших условиях чем дольше человек пребывает в политике, тем больше он обрастает коррупционными связями. Опытный политик — это прежде всего человек, хорошо знающий, какое именно решение от него ждут и сколько он за это может получить. Сейчас нужно ломать старую систему, построенную на "договорняках" и общих интересах. Понятно, что человек без коррупционных связей скорее и проще пойдет на этот слом. Депутат без опыта — это депутат без мешающих честной работе преступных знакомств»,— сообщил собеседник “Ъ”. И добавил, что в «Слуге народа» намерены уделять особое внимание партийной дисциплине для того, чтобы у депутатов не появились такие «преступные знакомства».
По его словам, отказ от публичных переговоров с представителями других партий о возможном коалиционном правительстве полностью оправдал себя.
Такого же мнения придерживается и лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков. Он уже сообщил журналистам, что не видит необходимости в коалиционных переговорах, и выразил уверенность в том, что фракция его партии сможет самостоятельно сформировать Кабинет министров. Не исключено, впрочем, что возглавить правительство предложат человеку со стороны,— ранее в штабе «Слуги народа» говорили, что готовы пригласить на эту должность Святослава Вакарчука, чья партия «Голос», по предварительным данным, получила более 6% голосов. Пока эти заявления не были опровергнуты.
Если же «Голос» останется без министерских портфелей или окажется недоволен их распределением, партию господина Вакарчука будут ждать в оппозиции. Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко официально обратился к бывшим конкурентам с предложением действовать сообща. «Своим главным партнером мы считаем идейно наиболее близкую нам партию "Голос"… Предлагаю немедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться прежде всего на европейской и евроатлантической платформе»,— говорится в официальном заявлении господина Порошенко.
В этом движении, считает собеседник “Ъ”, найдется место не только Святославу Вакарчуку, но и, например, Олегу Ляшко и Олегу Тягныбоку, чьи партии (Радикальная и «Свобода» соответственно) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. «Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха. Скоро президент и то правительство, что сформируют под него, столкнутся с постоянным протестом. И в Раде, и на улице. Им просто не дадут работать, их решения будут саботироваться до тех пор, пока Зеленский сам не распустит Раду и не объявит досрочные выборы»,— рассказал источник “Ъ”.
По закону избранная досрочно Рада не может быть распущена в первый год работы. Но через год, по мнению источника “Ъ”, избиратели, не увидевшие ожидаемых перемен к лучшему, сами с удовольствием присоединятся к протесту. Результатом этих действий, как отмечают соратники Петра Порошенко, должно стать появление правительства, представляющего разные политические силы, в том числе и откровенно оппозиционные президенту Зеленскому.
Лозунги и программы пяти главных украинский партий: о России, Донбассе, НАТО и реформах
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