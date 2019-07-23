Первые среди радных

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство. Четырем другим партиям, прошедшим в парламент, по большому счету нечего противопоставить победителям. Однако, по данным “Ъ”, оппозиционеры, в том числе представители команды экс-президента Петра Порошенко, намерены всеми доступными способами саботировать реализацию принятых новым парламентом решений для дискредитации правящей партии. Цель — добиться назначения новых досрочных выборов.

На следующий день после воскресных выборов стало ясно, что представители «Слуги народа» побеждают более чем в половине одномандатных округов. Вместе с голосами, полученными по партийным спискам, это обеспечивает «слугам» абсолютное большинство кресел в Раде. В понедельник вечером подсчет голосов еще продолжался, но уже было известно: президентская партия гарантированно получила более 250 мест при необходимых для большинства 226 мандатах.

Побеждают одномандатники от «Слуги народа» по всей стране, за исключением Донецкой области, где первенство держат представители пророссийских сил — в первую очередь «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Подавляющее большинство одномандатников-«слуг» прежде не имели политического опыта. Среди новых депутатов есть стоматологи, организаторы торжеств, актеры. В одном из округов в Запорожье победил свадебный фотограф Сергей Штепа. Господин Штепа, на сайте которого указано, что час его работы стоит 1,3 тыс. гривен (около 3,1 тыс. руб.), стал объектом критики со стороны журналистов и старых политиков. Главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина даже использовала депутата-фотографа в качестве примера неадекватного подхода партийного руководства к формированию корпуса кандидатов-одномандатников. «Господи, какой стыд. На самом деле у всего этого есть вполне конкретные авторы. И именно им нести ответственность. Им, а не этим мальчикам. Они прекрасно понимали, что делают, как формировали списки, кого выставляли по округам. Вперед и с песней»,— написала она в Telegram, указав на то, что юный возраст — 29 лет (в посте госпожи Кошкиной ошибочно указано, что ему 27) — и отсутствие политического опыта позволят партийному руководству легко манипулировать депутатом.

Источник “Ъ”, близкий к избирательному штабу «Слуги народа», считает такие обвинения безосновательными. Он уверяет, что люди «не из системы» справятся с реформированием политической системы лучше, чем опытные политики. «В наших условиях чем дольше человек пребывает в политике, тем больше он обрастает коррупционными связями. Опытный политик — это прежде всего человек, хорошо знающий, какое именно решение от него ждут и сколько он за это может получить. Сейчас нужно ломать старую систему, построенную на "договорняках" и общих интересах. Понятно, что человек без коррупционных связей скорее и проще пойдет на этот слом. Депутат без опыта — это депутат без мешающих честной работе преступных знакомств»,— сообщил собеседник “Ъ”. И добавил, что в «Слуге народа» намерены уделять особое внимание партийной дисциплине для того, чтобы у депутатов не появились такие «преступные знакомства».

Этот же источник, прежде сообщавший “Ъ” о планах «Слуги народа» получить большинство в парламенте, позволяющее не вступать в коалицию ни с одной другой силой, назвал результаты голосования даже более впечатляющими, чем ожидали партийные стратеги.

По его словам, отказ от публичных переговоров с представителями других партий о возможном коалиционном правительстве полностью оправдал себя.

Такого же мнения придерживается и лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков. Он уже сообщил журналистам, что не видит необходимости в коалиционных переговорах, и выразил уверенность в том, что фракция его партии сможет самостоятельно сформировать Кабинет министров. Не исключено, впрочем, что возглавить правительство предложат человеку со стороны,— ранее в штабе «Слуги народа» говорили, что готовы пригласить на эту должность Святослава Вакарчука, чья партия «Голос», по предварительным данным, получила более 6% голосов. Пока эти заявления не были опровергнуты.

Если же «Голос» останется без министерских портфелей или окажется недоволен их распределением, партию господина Вакарчука будут ждать в оппозиции. Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко официально обратился к бывшим конкурентам с предложением действовать сообща. «Своим главным партнером мы считаем идейно наиболее близкую нам партию "Голос"… Предлагаю немедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться прежде всего на европейской и евроатлантической платформе»,— говорится в официальном заявлении господина Порошенко.

Попросивший не раскрывать его имени источник, близкий к окружению Петра Порошенко, говорит, что в планах экс-президента — создание мощного протестного движения как в парламенте, так и вне его стен.

В этом движении, считает собеседник “Ъ”, найдется место не только Святославу Вакарчуку, но и, например, Олегу Ляшко и Олегу Тягныбоку, чьи партии (Радикальная и «Свобода» соответственно) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. «Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха. Скоро президент и то правительство, что сформируют под него, столкнутся с постоянным протестом. И в Раде, и на улице. Им просто не дадут работать, их решения будут саботироваться до тех пор, пока Зеленский сам не распустит Раду и не объявит досрочные выборы»,— рассказал источник “Ъ”.

По закону избранная досрочно Рада не может быть распущена в первый год работы. Но через год, по мнению источника “Ъ”, избиратели, не увидевшие ожидаемых перемен к лучшему, сами с удовольствием присоединятся к протесту. Результатом этих действий, как отмечают соратники Петра Порошенко, должно стать появление правительства, представляющего разные политические силы, в том числе и откровенно оппозиционные президенту Зеленскому.

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Матвей Шиманов, Киев