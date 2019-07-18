Лукашенко предложил Путину снять все вопросы интеграции до 8 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину подготовить программу стратегии интеграции до 8 декабря. Господин Лукашенко отметил, что граждане двух стран уже ждут от президентов конкретного решения.

«Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего госсовета, или мы, как договоримся, все это утвердить: и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть»,— заявил господин Лукашенко на встрече с господином Путиным (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, необходимо подготовить соглашение до 20-летия Союзного договора, которое будет в декабре. «Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий»,— сказал президент Белоруссии. Сейчас же, отметил господин Лукашенко, программа на 80–90% согласована.

После переговоров у президентов запланировано пленарное заседание VI Форума регионов двух стран, в котором примут участие председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Белоруссии Михаил Мясникович.

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. При этом президент РФ уточнял, что Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство.

17 июля президенты России и Белоруссии посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Главы государств присутствовали на службе, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.

О вопросах, которые планировали обсудить президенты в поездке, читайте в материале “Ъ FM”.