«Союзнику очень нужны деньги, но и суверенитетом он жертвовать не собирается» Дмитрий Дризе — о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко

На этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь собираются посетить православные святыни. По данным СМИ, изначально визит планировался на 11 июля, однако не состоялся. Теперь сообщается, что президенты встретятся 18 июля в Санкт-Петербурге, а затем, возможно, посетят Валаам. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе не исключает, что Кремль разочаровался в так называемой схеме транзита власти через союз с Белоруссией.

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Александр Лукашенко попытался развеять возникшие было слухи о том, что на Валааме готовится нечто грандиозное. Действительно, изначально могло показаться, что нет ничего более эффектного, чем объявить о новом союзе в святом месте под колокольный звон — это продемонстрирует, в первую очередь, духовную близость двух братских народов.

Александр Григорьевич ответил, в первую очередь, собственным оппозиционным газетам, что ничего тайного не готовится: просто пригласил Владимир Путин — почему бы не съездить? Но, тем не менее, не случилось. Не поехали. Кроме того, президент Белоруссии в очередной раз опроверг все измышления о том, что страны обсуждают объединения в одно государство. Он даже обвинил Россию в том, что это именно она и тормозит процесс интеграции. Хотя совершенно непонятно, что это означает: что именно Россия тормозит? Подробности переговоров держатся в секрете.

Есть и экономические новости. Лукашенко сообщил, что намерен взять у Китая кредит, потому что Москва выдвигает слишком много политических условий. При этом пришли сообщения, что Белоруссия готовит выпуски суверенных облигаций. Вывод следующий: союзнику очень нужны деньги, но и суверенитетом он жертвовать не собирается. Поэтому, собственно, и говорить не о чем. Более того, Александр Григорьевич пытается напугать коллег дружбой с Китаем и даже в очередной раз кивал в сторону США, повторяя пассаж о великом американском народе.

Таким образом, белорусский транзит российской власти упирается в Лукашенко. Из-за его нежелания уступать планировать здесь ничего невозможно. В этой связи демонстрировать общность народов на Валааме также нецелесообразно. Похоже, что проект под названием «новый союз» закрывается. По крайней мере, на время. Тем более что Минск активно ищет деньги по всем направлениям и может теоретически их найти.

И теперь самое интересное. Каким в итоге будет сценарий того самого российского транзита власти? Пять лет осталось — не такой уже большой срок. Для начала нелишне напомнить, что вариант с Белоруссией предусматривал — естественно, в теории, — что Владимир Путин возглавит некое новое государственное образование. И, соответственно, останется в большой политике. Но есть и другие варианты. 17 июля выходит статья Вячеслава Володина о «живой» Конституции. Как известно, именно спикер занимается, скажем так, проработкой вопроса актуализации Основного закона страны.

Это и есть очередная вариация транзита. Например, превращение России в парламентскую республику. Доклад Володина заодно будет и сигналом Лукашенко — мол, без него прекрасно обойдемся.

Сложный союзник — непредсказуемый. У нас и так достаточно разных вариантов. Хотя, может быть, было бы лучше как-нибудь обойтись и без транзита, и без сценариев.