Фонтан в Орле оказался полусухим

Орел может стать единственным в Черноземье городом, которому не удастся использовать спонсорские средства Сбербанка для обновления общественных пространств. Такой проект уже окончен в Воронеже и реализуется в Липецке. В Орле банк готов предоставить 150 млн руб. на строительство «сухого фонтана» при реконструкции сквера Ермолова в центре города. Проект еще должны одобрить депутаты горсовета, но он уже вызвал бурную дискуссию между парламентариями, активистами и чиновниками. Не найдя консенсуса, власти рискуют потерять спонсора.

В мэрии Орла “Ъ-Черноземье“ вчера сообщили, что депутатам горсовета предстоит определить, проводить ли реконструкцию сквера у памятника генералу Алексею Ермолову на заседании 25 июля. В июне городские парламентарии уже пытались утвердить принципиальное решение о начале строительных работ, но не смогли прийти к единому мнению. Тогда в горсовете представители Сбербанка представили первые рендеры «сухого фонтана» в сквере. Сообщалось, что банк готов выделить на его создание «спонсорские» 150 млн руб. Каких-либо других параметров и даже сроков строительства у объекта пока нет. «Проект в деталях не готовился, чтобы не тратить зря деньги, пока еще не принято окончательное решение депутатов о проведении реконструкции», — сказали в мэрии.

Представленный концепт напоминает аналогичный «сухой фонтан», где нет резервуара с водой, а сопла спрятаны под землю, в Воронеже на Советской площади. Она реконструировалась в 2017–2018 годах тоже примерно за 100 млн руб. «спонсорских средств» Сбербанка. Еще один аналогичный проект банка в Черноземье — начавшаяся в 2019 году реконструкция парка «Быханов сад» в Липецке за 127 млн руб.

В горсовете Орла против строительства фонтана на деньги Сбербанка выступил, в частности, депутат Евгений Косогов, который также возглавляет местное общественное объединение «Граждане Орла», известное критикой проектов губернатора Андрея Клычкова. «Мне непонятно, зачем Клычков согласился на “подарок” от Сбербанка в виде фонтана за 150 млн руб., когда можно было обратиться лично к Герману Грефу и попросить его о списании долга Орловской области перед банком на эту же сумму. Бюджет Орла должен Сбербанку 1,9 млрд руб., — пояснил господин Косогов в посте на своей странице “Вконтакте”. — Очевидно, что кредитная структура выделяет столь большую сумму на фонтан не просто так, а под какие-то двухсторонние договоренности, о которых губернатор, по-видимому, умалчивает».

Апогеем в напряженности между активистами и властями стал публичный конфликт между советником Андрея Клычкова по СМИ Сергеем Лежневым и участницей «Граждан Орла», членом Союза художников России, экспертом ЮНЕСКО Светланой Свеженцевой. Она 2 июля вышла к зданию облправительства с одиночным пикетом против строительства фонтана в сквере Ермолова. По сообщениям местных СМИ, господин Лежнев встретил протестовавшую и на повышенных тонах поспорил с ней о городском пространстве. В частности, госпожа Свеженцева требовала от чиновников «оставить сквер в покое и не навязывать орловцам представление о “прекрасном”». А банку она предложила «вложиться в другие, нужные Орлу проекты».

Как рассказала вчера “Ъ” госпожа Свеженцева, ее не устраивает как сама идея строительства фонтана в сквере Ермолова, так и конкретная концепция. «С приходом Клычкова мы думали, что внимание будет обращено на важные для людей проблемы: восстановление исторического центра, дорог, тротуаров, дворов. Город очень грязный, захламленный. Но, к сожалению, ситуация только усугубляется. Команда губернатора дружно взялась за установку фонтанов в скверах, все проекты очень слабые, могу оценивать как художник. Литературный сквер сделан отвратительно: нелепые фонари, невыкорчеванные пни. Качество ремонта многих не устраивает», — сказала активистка. Нынешнее состояние сквера Ермолова она охарактеризовала как «островок благополучия»: «Там наконец выросли деревья, новая плитка, люди с удовольствием сидят на лавочках. Совершенно не хочется ничего менять, там приятно находиться». Отдельно Светлана Свеженцева подчеркнула необходимость сохранения всех растущих в сквере деревьев: в ходе реконструкции часть из них могут утратить.

Сергей Лежнев заявил “Ъ-Черноземье“, что повышенное внимание активистов к скверу связано с их «корыстными политическими целями». «В следующем году будут выборы в горсовет Орла, и все эти люди уже начинают бороться за попадание во власть. Когда я задаю вопрос, что вас не устраивает в реконструкции, ясного ответа они дать не могут», — пояснил господин Лежнев. Он отметил, что выделяемые банком на проект деньги целевые и потратить их на другие объекты нельзя. «Это не просто точечный фонтан, это концепция развития центральной части города. Мы поднимем трамвайные пути, сделаем озеленение, оставим проезжую часть, благоустроим все прилегающее пространство. Мы сделаем точку притяжения. Сейчас в этом сквере делать абсолютно нечего: какие-то лавочки, стоянка, шаурма», — резюмировал советник губернатора.

«Подготовка проекта займет год, — рассказала вчера “Ъ” член градостроительного совета Орла Елена Шаренкова. — Будут выделяться охранные зоны, делаться раскопки, готовиться план. Сейчас решается вопрос о конкретном месте для проекта, не более». Она также заверила, что деревья в сквере спиливать не планируется — они должны быть сохранены и пересажены.

Юрист компании «Амулекс» Андрей Аксенкин, посмотревший видео спора госпожи Свеженцевой с господином Лежневым, отметил, что с правовой точки зрения активистке не за что обижаться на чиновника: «Советник губернатора, несмотря на эмоциональность в общении, не совершил действий, которые могли бы быть расценены как направленные на унижение чести, достоинства и деловой репутации кого-либо».

В Сбербанке предпочли воздержаться от комментариев до окончательного решения о начале реконструкции и выделения средств. Впрочем, знакомый с позицией банка источник “Ъ” напомнил, что важное условие финансирования — наличие общественного консенсуса. «Зачем банку как спонсору поддерживать проект, который вызывает негатив у части жителей? В Липецке и Воронеже аналогичные инициативы прошли без споров», — заключил собеседник “Ъ-Черноземье“.

Сергей Калашников, Андрей Прах