Андрей Клычков пообещал учесть мнение орловцев при реконструкции сквера Ермолова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 10 июля на встрече с жителями областного центра в сквере Ермолова обсудил резонансный проект по благоустройству этой территории и пообещал учесть мнение горожан при разработке ее концепции. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил советник господина Клычкова Сергей Лежнев.

«Глава региона сказал, что при разработке концепции благоустройства будет отмечены взгляды и ее сторонников, и противников в нынешнем виде. Также было сообщено, что деревья в сквере будет пересаживаться. Там сейчас по документам 26 деревьев, половина из них по факту — кусты. Остальные пересадим, и добавим новые»,— сказал господин Лежнев.

По его словам, принципиальное решение по проведению реконструкции должны будут принять депутаты горсовета Орла на ближайшем заседании в конце июля. Только после этого на публичных слушаниях будет формироваться концепция благоустройства, сообщил господин Лежнев.

Напомним, Орел может стать единственным в Черноземье городом, которому не удастся использовать спонсорские средства Сбербанка для обновления общественных пространств. Такой проект уже окончен в Воронеже и реализуется в Липецке. В Орле банк готов предоставить 150 млн руб. на строительство «сухого фонтана» при реконструкции сквера Ермолова в центре города. Проект еще должны одобрить депутаты горсовета, но он уже вызвал бурную дискуссию между парламентариями, активистами и чиновниками. Не найдя консенсуса, власти рискуют потерять спонсора.

Подробнее о ситуации вокруг сквера — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников