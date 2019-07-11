В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек

У здания Верховного суда задержали более 50 человек. Они вышли на акцию в поддержку крымских татар, осужденных за поддержку террористов. Активисты стояли перед судом в футболках с фотографиями осужденных, передает корреспондент “Ъ”.

Задержанных отвезли в УВД по Мещанскому и Таганскому районов, рассказал адвокат Эмиль Кубердинов.

Сегодня Верховный суд рассматривает апелляцию четырех крымских татар, которых осудили за участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Они получили от 9 до 17 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке и попытке «поэтапного установления исламского государства» в Крыму.

Вчера, 10 июля, на Красной площади задержали семь активистов, которые вышли на акцию в поддержку осужденных крымских татар. После составления протоколов их отпустили. Им грозят штрафы на 10–20 тыс. руб. или обязательные работы.

Члены исламской организации «Хизб ут-Тахрир», по заверениям ряда экспертов, не готовят и не совершают терактов. Тем не менее ее участники задерживаются, а суды назначают им сроки от десяти до 24 лет лишения свободы. Еще в феврале правозащитники договаривались с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой о выработке решения проблемы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Террористов проверят на права человека».