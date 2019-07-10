На Красной площади задержали участников акции в поддержку крымских татар

На Красной площади в Москве задержаны семь человек, устроивших акцию против уголовного преследования крымских татар, сообщил телеканал «Дождь». Задержанных отвезли в ОВД «Китай-город».

Активисты держали в руках плакаты «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму», «Наши дети не террористы». Телеканал отметил, что после задержания семерых участников акции, остальные разошлись.

Акция была связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор одному из членов крымского подразделения запрещенной в РФ и признанной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Подсудимые обвинялись в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» или участии в ней, а также в попытке «устранения неисламских правительств и поэтапного установления исламского государства» в Крыму. Они получили от 9 до 17 лет лишения свободы.

Члены исламской организации «Хизб ут-Тахрир», по заверениям ряда экспертов, не готовят и не совершают терактов. Тем не менее ее участники задерживаются, а суды назначают им сроки от десяти до 24 лет лишения свободы. Еще в феврале правозащитники договаривались с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой о выработке решения проблемы.

Подробнее о проблеме читайте в публикации “Ъ” «Террористов проверят на права человека».