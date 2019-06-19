Ячейке предписали строгий режим

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил пятерых симферопольцев к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет. Они обвинялись в организации ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», а также участии в ней. Подсудимые вины не признали, называя себя политическими заключенными. Их защита обжалует приговор, считая его незаконным: адвокаты настаивают, что организация была создана, когда в Крыму действовало украинское законодательство, и ему не противоречила.

На оглашение приговора в СКОВС подсудимых симферопольцев приехали поддержать родные и земляки, которые заполнили не только зал судебного заседания, но и коридор. Подсудимые — братья Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов — обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация террористической организации и участие в ней). Судебное разбирательство началось в декабре 2018 года, на протяжении всего процесса подсудимые не признавали себя виновными, утверждая, что являются «жертвами репрессий в Крыму». Перед оглашением приговора они сняли рубашки, оставшись в майках с надписью «Мусульмане не террористы». Приставы призвали их к порядку, и подсудимые вновь облачились в верхнюю одежду. В итоге суд признал вину Теймура Абдуллаева как организатора и лидера ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (партия исламского освобождения), а его брата Узеира и остальных фигурантов дела — как участников террористической группы и приговорил их к лишению свободы на сроки от 17 до 12 лет. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

После оглашения приговора женщины начали рыдать. Около 50 человек собралось за воротами суда, они выражали недовольство судебным решением. Сами подсудимые заявили журналистам, что комментируют только «правильным СМИ». Их адвокаты не приехали на оглашение судебного решения, однако ранее в интервью украинской прессе они сообщили, что ожидают обвинительного приговора, который будут обжаловать, поскольку считают его незаконным. Адвокаты настаивают, что их подзащитные входили в организацию, разрешенную украинским законодательством. По их мнению, подсудимые ничего противозаконного не совершали, а лишь исповедовали свою религию и вели обычные «кухонные» разговоры.

По версии следствия, напомним, Теймур Абдуллаев весной 2014 года организовал в Симферополе ячейку запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир», которая борется за объединение мусульманских стран в исламский халифат. В группу входили его знакомые Айдер Салединов, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов, а также родной брат Узеир Абдуллаев. Следователи управления ФСБ по Крыму полагали, что Теймур Абдуллаев вел скрытую пропагандистскую работу среди симферопольцев, а кроме того, манипулируя религиозными чувствами верующих, он склонял их к участию в террористической организации. С этой целью фигурант регулярно проводил конспиративные собрания членов ячейки, распределял среди них роли, давал указания и контролировал их исполнение. Участники группы были задержаны в октябре 2016 года. В ходе обысков, проведенных в их домах, была изъята религиозная литература экстремистского содержания, брошюры, листовки террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Во время судебного разбирательства было установлено, что члены незаконной ячейки изучали агитационные методы по вербовке местного населения в террористическую организацию, в том числе и через интернет. На процессе были исследованы записи трех конспиративных собраний, где обсуждались вопросы привлечения новых сторонников и дальнейшая работа с ними. Экспертизу «бесед участников ячейки» проводили сотрудники Башкирского института имени Акмуллы. Они пришли к выводу об экстремистском характере религиозных воззрений ее участников. Суд определил, что ячейка была высокоорганизованной, ей были свойственны строгая внутренняя дисциплина и соблюдение мер конспирации.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону