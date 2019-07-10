Задержанных на Красной площади активистов отпустили

Сотрудники полиции отпустили из ОВД «Китай-город» семерых активистов, задержанных на Красной площади за пикеты против уголовного преследования крымских татар. Им грозят штрафы на 10–20 тыс. руб. или обязательные работы.

«Всех отпустили с протоколами по ст. 20.2. ч. 5 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)»,— сообщила «Интерфаксу» координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова.

Акция была связана с назначенным на 11 июля судом, на котором будет рассмотрена жалоба на приговор одному из членов крымского подразделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Члены ячейки получили от девяти до 17 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке и попытке «поэтапного установления исламского государства» в Крыму.

По заверениям ряда экспертов, члены «Хизб ут-Тахрир» не готовят и не совершают терактов, но привлекают их по «террористической» статье (ст. 205.5 УК РФ). Еще в феврале правозащитники просили уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову обратить внимание на эту проблему.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Террористов проверят на права человека».