Урал «умнеет» на словах

Цифровизация уже второй год становится одной из главных тем международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В этом году сразу несколько соглашений и дискуссий оказались посвящены созданию и развитию «Умных городов». Однако если небольшие муниципалитеты уже внедряют у себя конкретные решения, мегаполисы «умнеть» не спешат.



В среду заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов и управляющий свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель подписали соглашение о сотрудничестве в создании «умных городов». Это соглашение — не первое на полях выставки, посвященное «умным городам». В этот же день о внедрении пилотной системы распознавания лиц и автомобилей в Академическом районе Екатеринбурга договорились УК «Академический» и НПО автоматики. По данным предприятия, более 3,5 тыс. камер микрорайона ведут постоянное наблюдение, однако с мониторингом этого потока лучше справится интеллектуальная система, а не человек. В понедельник предприятие подписало другое соглашение — с администрацией Екатеринбурга.

Предлагаемые компаниями разработки схожи — среди них ситуационная видеоаналитика для предотвращения потенциально опасных ситуаций в общественных пространствах, системы мониторинга и анализа пассажиропотока, планирования маршрутной дорожной сети и организации интеллектуального парковочного пространства, сервисы автоматизированного контроля работы дорожной и коммунальной техники.

Впрочем, о конкретных сроках реализации соглашений, инвестициях сторон и параметрах проектов в компаниях пока не говорят. При этом активно говорят о самих «умных городах»: в деловой программе им так или иначе были посвящены три дискуссии.

Представители власти не перестают повторять: «Главная цель проекта “Умный город” — улучшение качества жизни населения с помощью инновационных технологий». В ходе одной из дискуссий Олег Чемезов заявил, что муниципалитет и бизнес готовы к реализации проекта «Умный город», теперь очередь за жителями. «В формировании умного города очень важно участие жителей»,— отметил он. Заместитель гендиректора по гражданской продукции НПО автоматики Евгений Шароварин с ним согласился. По его словам, «Умный город» — «не модное изобретение, а вынужденная мера, чтобы с ростом города не ухудшилось качество». По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, первым шагом в реализации проекта должна стать инфраструктура: «Чтобы оптоволокно подошло к каждому фонарному столбу города и чтобы все они были оборудованы видеокамерами». На ее основе он предлагает внедрять остальные технологии. «Многие города внедряли эти технологии по отдельности, нужно учесть накопленный опыт других регионов и изначально идти по пути интеграции, чтобы потом не пришлось все переделывать»,— советует господин Высокинский.

«МегаФон» представил на «Иннопроме» цифровой двойник города. Пилотный проект реализован в этом году в Кронштадте. 3D-модель города объединяет в себе визуальные и геоаналитические данные, с помощью которых можно спрогнозировать рост населения, определить оптимальные модели строительства и развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Визуальная составляющая модели создается путем съемки города с воздуха и обновляется раз в несколько месяцев, пояснили в компании, данные о населении обновляются ежемесячно. Предусмотрена также возможность включить в систему цифровой двойник подземных инженерных сетей — если «они уже где-то оцифрованы». По словам представителей компании, проект может быть тиражирован в рамках программы «Умный город» Минстроя РФ.

У подобных проектов уже есть интересанты — на Среднем Урале пока небольшие города. Недавно в Нижней Туре запустили «умные» остановки, дальше власти намерены установить порядка 150–200 камер видеонаблюдения. Глава города Алексей Стасенок уверен: глобально экономического эффекта для жителей от «Умного города» ждать не стоит. «Население получит социальный эффект, контроль со стороны администрации за выполнением подрядных работ, обратная связь властям от жителей»,— перечисляет он. Господин Стасенок надеется, что цифровизация муниципалитета привлечет крупных девелоперов, которые оживят рынок жилья. Сейчас в Нижней Туре ежегодно вводится в эксплуатацию по одному многоквартирному дому.

Аналогичную интеллектуальную платформу управления городом «Ростелеком» внедрил в Сатке (Челябинская область). Она предполагает установку сервисов «умного дома» — «умный» домофон, индивидуальный теплопункт, общедомовые и индивидуальные счетчики ресурсов, и «умного города» — интеллектуальные системы видеонаблюдения, регулирования транспортных потоков, создать «умные» парковочные пространства, решения по экологии и энергетике. На очереди — «оцифровка» свердловских городов — Полевского и Каменска-Уральского. В Екатеринбурге сначала разработают дорожную карту проекта.

Анна Лапина, Дарья Соколова