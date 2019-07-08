Госдума опубликовала проект с предложением ввести экономические меры против Грузии

На сайте нижней палаты парламента РФ размещен законопроект с предложением обсудить возможность введения дополнительных экономических мер в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Он внесен в расписание Госдумы на 9 июля.
В документе говорится, что депутаты «категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».
О том, что нижняя палата примет заявление о ситуации в Грузии, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, депутаты предложат правительству запретить поставки грузинских вина и воды в Россию, а также запретить денежные переводы в Грузию. «Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента»,— заявил господин Володин.
Напомним, в российско-грузинских отношениях произошел очередной скандал. Ведущий оппозиционного канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал программу с того, что по-русски оскорбил Владимира Путина и его родителей.
Телеведущий на два месяца отстранен от работы.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».
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