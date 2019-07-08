Новую Раду проверяют Донбассом

Избирательная кампания на Украине вышла на финишную прямую: за две недели до выборов в Верховную раду лидирующая в гонке президентская партия «Слуга народа» и идущая вторым номером «Оппозиционная платформа — За жизнь» (она считается пророссийской) ведут битву за голоса юго-востока. Президент Владимир Зеленский вчера посетил Луганскую область в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска, впервые оказавшись на линии соприкосновения с ЛНР.

Главным событием визита президента Зеленского на юго-восток Украины в воскресенье стало посещение им станицы Луганская, где находятся разрушенный мост через реку Северный Донец и единственный официально работающий пункт пропуска в непризнанную Луганскую народную республику (по Северному Донцу проходит линия соприкосновения сторон). В станицу Луганская Владимир Зеленский прибыл в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска.

Поездка президента в контролируемую Киевом часть Луганской области проходила на фоне новых сообщений о нарушении режима прекращения огня: в пресс-службе ЛНР обвинили 54-ю бригаду ВС Украины в обстреле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на участке разведения сторон в районе населенного пункта Золотое. До этого об обстрелах 4 и 5 июля, под которые попали международные наблюдатели, сообщала и пресс-служба СММ ОБСЕ.

Несмотря на это, главной темой своей поездки в Донбасс Владимир Зеленский сделал задачу достижения мира и мирного восстановления региона. «Наши первоочередные задачи на Донбассе — это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное — дороги»,— написал он в Twitter в минувшую пятницу, в пятую годовщину взятия вооруженными силами Украины Славянска и Краматорска.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс проходила в условиях некоторого снижения рейтинга президентской партии «Слуга народа». Согласно данным социологической группы «Рейтинг», за последние две недели число граждан, собирающихся поддержать на досрочных выборах в Верховную раду партию «Слуга народа», сократилось на 3%.

Среди тех, кто готов пойти на выборы и уже определился, за кого отдать свой голос, сторонников «Слуги народа» оказалось 42,3%. Исследования «Рейтинга», проведенные в конце июня, давали партии Владимира Зеленского не менее 45,3% поддержки.

Впрочем, никто в Киеве не сомневается: первую скрипку в новой коалиции в Верховной раде будет играть именно партия «Слуга народа», остающаяся лидером предвыборной гонки и опережающая ближайших преследователей из «Оппозиционной платформы — За жизнь» почти на 13%.

При этом, как пояснил в интервью «РБК-Украина» директор «Рейтинга» Алексей Антипович, у президентской партии еще есть возможность не только вернуть потерянные за последние недели проценты, но и привлечь новых избирателей.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс показывает: главные надежды на привлечение новых голосов президентская команда связывает с избирателями юго-востока, электоратом главного конкурента «Слуги народа» — партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Для того чтобы перетянуть на свою сторону часть избирателей юго-востока, Владимир Зеленский также сделал ряд кадровых назначений, вызвавших неприятие другого политического лагеря — националистов.

Самым резонансным шагом стало произошедшее во время визита в Донбасс представление нового главы Донецкой областной администрации, котором стал 33-летний прокурор Павел Кириленко. Уроженец Донецкой области, господин Кириленко ранее проживал в Макеевке, находящейся сейчас под контролем ДНР. В одной макеевской квартире с ним был зарегистрирован Евгений Кириленко. Этот человек числится в базе украинского сайта «Миротворец», в которую заносят функционеров самопровозглашенных республик, бойцов подконтрольных им формирований и людей, так или иначе связанных с ЛНР и ДНР.

По данным журналиста и волонтера Тимофея Златкина, Евгений Кириленко — родной брат нового главы Донецкой обладминистрации (ДонОГА) и сотрудник так называемого Министерства госбезопасности (МГБ) ДНР.

Информацию волонтера подтвердил и сам президент. Защищая своего назначенца, он заявил, что новый глава Донецкой областной администрации не общается с той частью своей семьи, что осталась на территории ДНР. «Я знаю, что для Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. С братом человек не разговаривает по политическим разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится и работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий. И попрошу не делить на своих и чужих людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет»,— сказал господин Зеленский, представляя Павла Кириленко чиновникам в Краматорске.

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, в новую правящую коалицию вместе со «Слугой народа» войдет партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко и новая партия «Голос» Святослава Вакарчука, пришедшего в большую политику лидера музыкальной группы «Океан Эльзы».

В то же время оппозиция окажется неоднородной, учитывая, что в нее войдут как «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, так и партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая демонстрирует некоторый рост популярности. Сейчас за нее готовы проголосовать 8,3% украинцев, тогда как две недели назад уровень ее электоральной поддержки немного превышал 7%.

По мнению Владимира Фесенко, прибавила «Европейская солидарность» за счет агрессивной рекламной кампании: партия господина Порошенко пугает украинцев реваншем близких к бывшему президенту Виктору Януковичу чиновников, представляя себя в качестве единственной силы, противостоящей реваншу.

Матвей Шиманов, Киев; Сергей Строкань