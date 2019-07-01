ФАС отбирает лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила троих московских дистрибуторов — «Ланцет», «Компания Фармстор» и «Фирма Евросервис» — в организации картеля при поставках препаратов для лечения онкозаболеваний. Доходы компаний могли достигать десятки миллиардов рублей.

О том, что ФАС при поддержке правоохранительных органов начала проверки московских дистрибуторов лекарств ЗАО «Фирма Евросервис», АО «Ланцет» и ООО «Компания Фармстор», служба сообщила 1 июля. ФАС подозревает эти компании в организации картеля на поставках лекарств для лечения онкологических заболеваний. Помимо самих дистрибуторов, ФАС проверяет и госзаказчиков — региональные минздравы и онкодиспансеры, руководителей которых служба подозревает в сговорах на торгах с участниками картеля.

В сообщении службы отмечается, что в ходе внеплановой проверки «Ланцета» сотрудники компании отказали представителям ФАС в предоставлении доступа к электронной почте и к сетевым ресурсам дистрибуторов. Сотрудники «Фармстор» отключили серверы и покинули рабочие места.

«Это один из крупнейших фармкартелей страны с доходами в десятки миллиардов рублей, количество торгов — более сотни»,— уточнил “Ъ” представитель ФАС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ЗАО «Фирма Евросервис» принадлежит самой компании. Ее гендиректор — Игорь Кузнецов. АО «Ланцет» принадлежит Марине Карасевой, ООО «Компания Фармстор» — Ирине Патрикеевой. В 2018 году эти компании заключили контрактов на 8,1 млрд руб., 7,3 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно.

В феврале ФАС уже подозревала «Фирму Евросервис» в картельном сговоре с другой компанией — ООО «Мега фарма». Как говорили в службе, общий доход дистрибуторов достигал 800 млн руб. «Фармстор» также уже попадал под внимание ведомства: в 2017 году ФАС заподозрила дистрибутора в картеле на поставках препаратов для госпрограммы семи высокозатратных нозологий (сейчас — 12 высокозатратных нозологий). Получить комментарии компаний оперативно не удалось.

ФАС регулярно отчитывается о картельных сговорах в фармацевтической отрасли. Одним из наиболее громких было дело, в ходе которого служба пыталось доказать сговор между Минздравом и «Р-фарм» Алексея Репика — одним из крупнейших операторов госзаказа. Оно было возбуждено в марте 2018 года после того, как ФАС провела внеплановую проверку министерства и обнаружила, что Минздрав создавал для «Р-фарм» преимущественные условия на аукционах. Но в марте 2019 года дело было прекращено в связи с отсутствием нарушений.

Мария Котова