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Лидера движения «Башкорт» задержали при попытке попасть на Всемирный курултай башкир

Лидер национального движения «Башкорт» Фаиль Алчинов сегодня был задержан сотрудниками правоохранительных органов в фойе конгресс-холла «Торатау», где проходит пятый Всемирный Курултай башкир. Задержать его и вывести из здания попросил заместитель начальника управления по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии Азат Бадранов, который присутствует на форуме с бейджем «гость», но лично подвел Фаиля Алчинова к сотруднику полиции.

Фаиля Алчинова проводили в отдельный кабинет в фойе. Господин Бадранов сообщил “Ъ-Уфа”, что лидера «Башкорта» нет в списках делегатов, в другом качестве он также не аккредитован на форум.

Движение «Башкорт» не имеет официальной регистрации. Позиционирует себя как организация по защите прав и интересов башкирского народа. Движение известно проведением акций в защиту башкирского языка, гор-шиханов, участием в митингах за отставку бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Наталья Павлова


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