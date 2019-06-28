В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади в Москве поставили заграждения, сообщает «МБХ Медиа». Рабочие заявили интернет-изданию, что общественное пространство закрыто на реставрацию.

Ранее стало известно, что в районе Хохловской площади действовал серийный отравитель. Преступник угощал прохожих газировкой с растворенным в ней сильнодействующими веществами. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи. Грабитель орудовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

25 июня подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний житель Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. В отношении него возбуждено дело по ст. 158 УК РФ (кража). Таганский суд арестовал его на два месяца, до 25 сентября. Мужчина признал вину только частично.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Серийный отравитель отравил себе жизнь».