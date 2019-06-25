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В Москве задержан подозреваемый в отравлении более 20 человек газировкой

Полицейские задержали в Москве мужчину, подозреваемого «в нескольких эпизодах хищения имущества у граждан на территории Хохловской площади», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По словам источника агентства «Москва», задержанный причастен к случаям отравлений и ограблений людей в центре города. Мужчина был задержан в Басманном районе столицы, в его квартире провели обыск, в ходе которого изъяли «свертки с белым порошком», утверждает собеседник агентства.

О серии ограблений в Москве первым сообщило интернет-издание The Village. По его данным, первое нападение случилось 11 мая. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Грабитель угощал прохожих напитком с растворенным в нем неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.

По данным The Village, всего пострадали 24 человека. В числе пострадавших была фоторедактор издания Людмила Чижова, которая три дня провела в коме. В ее выписке из больницы сказано, что она была отравлена «неизвестным психотропным веществом». Предположительно, у преступника была сообщница. Как утверждает The Village, мужчину удалось задержать еще в начале июня, полиция завела уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), однако в итоге преступника отпустили под подписку о невыезде, и он продолжил совершать преступления.

Подозреваемый пока проходит только по четырем эпизодам, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Подозреваемый задержан отделом полиции Басманного района. Пока ему вменяют четыре эпизода отравления. Но сейчас поднимаются аналогичные дела, потому их может быть больше»,— рассказал источник.

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