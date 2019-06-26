Суд арестовал на два месяца отравителя газировкой

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщает «Интерфакс». Он будет находиться в СИЗО до 25 сентября.

Обвиняемый частично признал свою вину. «Частично... Хищение признаю»,— заявил он. Также он попросил не заключать его под стражу, заверив, что не собирается скрываться.

Ранее следствие переквалифицировало на разбой действия обвиняемого, таким образом ужесточив предъявленные обвинения. МВД настаивает, что мужчина нанесу ущерб на 140 тыс. руб., а от его действий могли пострадать более 10 человек.

О серии ограблений в Москве первым сообщило интернет-издание The Village. По его данным, первое нападение случилось 11 мая. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.