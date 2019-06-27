Суд оштрафовал идеолога «Монстрации» за плакат на митинге в Москве

Мещанский райсуд Москвы оштрафовал новосибирского художника Артема Лоскутова за плакат «Мусора хуже говна» на согласованном митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Как написал художник в соцсетях, ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб.

Напомним, вечером 23 июня полицейские задержали Артема Лоскутова после митинга на проспекте Сахарова в Москве, участники которого выступали против фабрикации уголовных дел, политических репрессий и цензуры. Акция протеста проводилась на фоне резонансного дела Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков, но затем освободили от уголовной ответственности.

Идеолог «Монстрации» пришел на митинг с плакатом «Мусора хуже говна», но полицейские посчитали его «не соответствующим заявленной тематике публичного мероприятия», говорилось в административном протоколе. Рассмотрев его суд признал Артема Лоскутов виновным в нарушении правил проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Художник заявлял, что плакат полностью соответствовал тематике митинга.

Артем Лоскутов — создатель первомайского молодежного шествия с абсурдными лозунгами «Монстрация», зародившегося в Новосибирске в 2004 году. С тех пор мероприятие набрало популярность и теперь проходит в десятках городов России.

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Илья Галагуз