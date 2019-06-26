Беглов отказался от подписей из района, который заподозрили в фальсификациях

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не будет сдавать в избирком подписи из Выборгского района, где местную администрацию заподозрили в фальсификациях. Перед этим он попросил правоохранительные органы проверить эту информацию.

По словам господина Беглова, спекуляции во время выборов происходят «во всем мире», и этот случай не стал исключением. «Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались. Но в связи с тем, что есть политические спекуляции, я принял решение, что те подписи, которые были собраны в Выборгском районе, мы не будем сдавать в избирательную комиссию»,— заявил он в видеообращении, которое разместила его пресс-секретарь Инна Карпушина у себя в Telegram.

Напомним, штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео, на котором, по словам активистов, сотрудники администрации Выборгского района заполняли подписные листы в поддержку врио губернатора города, используя персональные данные граждан. Александр Беглов назвал запись «провокацией». СКР начал проверку.

Александр Беглов подал документы для участия в выборах главы Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Ему нужно было собрать около 76 тыс. подписей. В штабе политика накануне заявили, что это уже удалось сделать.

О том, кто сможет составить конкуренцию политику, читайте в материале “Ъ FM”.