Беглов попросил СКР проверить сообщения о фальсификации подписей в свою поддержку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил ГУВД по городу и Следственный комитет России (СКР) проверить информацию о фальсификации подписей в свою поддержку. Председатель избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко сказал об этом газете «Ведомости».

Напомним, Александр Беглов подал документы для участия в выборах главы Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Ему нужно собрать около 76 тыс. подписей жителей города в свою поддержку. Ранее штаб Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора, используя персональные данные граждан. Полиция начала проверку о фальсификации.

В начале июня студентам юридической академии настоятельно рекомендовали поставить подписи за выдвижение врио главы города Александра Беглова. Аудиозапись разговора студента и заместителя декана академии опубликовал местный штаб Алексея Навального.

О том, как студенты заявили, что деканат рекомендовал им поддержать выдвижение Александра Беглова, читайте в публикации “Ъ”.