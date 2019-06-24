Александр Беглов собрал необходимое количество подписей для выдвижения в губернаторы

В штабе общественной поддержки врио губернатора Петербурга Александра Беглова заявили о сборе необходимого количества подписей для его участия в выборах. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря штаба Сергея Кормилицына сообщает «Фонтанка.ру».

При этом господин Кормилицын уточнил, что останавливаться на этом в штабе Александра Беглова не собираются и сейчас формируют «запас» на случай если часть собранных подписей будет «забракована».

Напомним, что для допуска на выборы губернатора самовыдвиженцу нужно собрать 76 тыс. подписей.

Ранее оппозиционеры утверждали, что голоса избирателей за Александра Беглова были собраны незаконно, предоставляя в качестве доказательства видеозапись процедуры подделки подписных листов. Сам господин Беглов назвал опубликованное видео «провокацией» и попросил правоохранительные органы обратить на это внимание.