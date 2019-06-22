Александр Беглов прокомментировал видео сбора подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал видео, опубликованное штабом Алексея Навального в Петербурге. Он назвал запись «провокацией».

«Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», – цитирует слова господина Беглова «Фонтанка.ру».

Накануне оппозиционеры опубликовали видеозапись, на которой с их слов, якобы, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу врио губернатора.