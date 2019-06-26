СКР проводит проверку возможной фальсификации подписей в пользу Александра Беглова

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту возможного нарушения сбора голосов избирателей в штабе врио губернатора Петербурга Александра Беглова после публикации видеозаписи о подделке подписных листов. Об этом на заседании Центризбиркома заявил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. По словам главы ГИК, с просьбой о проведении проверки в ГУ МВД и СКР обратился лично господин Беглов, сообщает «Интерфакс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Александр Беглов собрал необходимое количество голосов избирателей для выдвижения своей кандидатуры на выборы губернатора Санкт-Петербурга, однако продолжает формировать «запас» на случай если часть голосов будет «забракована».

Напомним, 21 июня штаб Алексея Навального в Петербурге опубликовал видео в качестве доказательства незаконности сбора подписей. Однако сам господин Беглов заявил, что это провокация и попросил правоохранительные органы обратить на это внимание.

Анастасия Шумова