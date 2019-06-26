Сбербанк отправили в систему ЦБ

Сбербанку, по всей видимости, все же придется уступить в противостоянии с ЦБ и подключиться к системе быстрых платежей. Накануне Госдума окончательно приняла законопроект об обязательном участии банков в системе. С ее помощью клиенты могут переводить деньги из одной кредитной организации в другую по номеру телефона. Пока что в проекте участвуют 14 банков. Однако самый крупный участник рынка — Сбербанк — отказывается подключаться, так как использует свой собственный сервис. Считать ли произошедшее поражением компании в противостоянии с Центробанком? И как изменится система быстрых платежей теперь? Разбирался Александр Рассохин.

«Альтернативно-принудительное счастье»,— так глава Сбербанка Герман Греф назвал подключение к системе Центробанка. Президент компании выступал против и критиковал желание регулятора насильно присоединить банки к проекту. Однако ведомству Эльвиры Набиуллиной, судя по всему, удалось одержать верх в этом противостоянии. Депутаты поддержали ЦБ и теперь, как только закон вступит в силу, банкам придется подключиться к системе быстрых платежей. Впрочем, по информации главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Сбербанк вовсе и не противился: «Я общался с руководством, они говорили, что не против подключиться. Были вопросы, связанные с обеспечением безопасности, с возможной утечкой персональных данных. Но они все решены».

Однако у Сбербанка есть своя система переводов по номеру телефона, к которой подключены Тинькофф-банк, Совкомбанк, «Связной—Евросеть», а также сервис WebMoney. И то, что теперь компании придется присоединиться к сторонней единой системе быстрых платежей, безусловно, поражение в противостоянии с ЦБ, и, как следствие, удар по позициям Сбербанка на рынке, не сомневается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Банки теперь спокойно заходят на его территорию и пользуются его огромной базой.

Сбербанк лишается очень большого куска пирога, вопрос миллиарда рублей. Естественно, Грефу это было очень обидно. Он сопротивлялся этому всем чем угодно, но не получилось.

Все-таки Центральный банк оказался сильнее».

Однако мажоритарная доля компании в руках ЦБ, а значит, регулятор не допустит серьезных убытков. В мае в интервью «Коммерсанту» Герман Греф предполагал, что если Сбербанк все же присоединится к проекту, то на определенных экономических условиях. Вероятно, сейчас стороны начнут переговоры, и не исключено, что компания получит значительное влияние в системе быстрых платежей, предполагает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Без Сбербанка эта система все равно бы не была такой эффективной. Я думаю, будут идти какие-то переговоры, изыскиваться возможности интеграции, чтобы так или иначе опыт Сбербанка в этой сфере был использован. Он, конечно, в значительной степени будет диктовать правила игры по тарифам и комиссии. Или, я совершенно не исключаю, что через какое-то время ЦБ отойдет потихонечку, и эта система быстрых платежей постепенно перейдет под контроль Сбербанка».

Пока же, как предполагают аналитики, конкуренты Сбербанка могут ликовать, а клиенты радоваться, ведь теперь переводы станут еще проще. Другой вопрос, станут ли они дешевле, что ранее сулил Центробанк. Говорилось, что комиссии банки введут только со следующего года. Однако неожиданно они появились уже в прошлом месяце. Не исключено, что особые условия для Сбербанка только разгонят этот тренд.

Предполагается, что подключать банки к системе быстрых платежей начнут с 1 сентября. Накануне в Сбербанке отказались комментировать возможное участие в проекте.