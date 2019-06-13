Сбербанк введет QR-коды для оплаты покупок

Сбербанк создает свою систему оплаты товаров с помощью QR-кода. Сервис станет полной копией уже разработанного Центробанком приложения в рамках системы быстрых платежей, сообщают источники РБК. В самом Сбербанке отказались комментировать «Ъ FM» детали. Система быстрых платежей от ЦБ позволяет физлицам переводить деньги из одного банка в другой по номеру телефона, а в перспективе — оплачивать товары с помощью QR-кода. Регулятор хочет обязать крупнейшие банки подключиться к этой системе. В Сбербанке против — там говорят, что у них уже давно есть свой успешный сервис для перевода денег по номеру телефона.

Разработка системы оплаты по QR-коду — это очередной ответ Центробанку, говорит председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Скорее всего, эти сервисы будут работать по одной схеме. «Есть несколько разных сценариев. Первый — вы подходите к кассе магазина и запускаете приложение системы быстрых платежей в случае Центробанка. В этом приложении появляется некий QR-код, который сканируется на кассе, после чего происходит платеж. Второй сценарий более простой — вы можете распечатать некий QR-код, повесить у себя на кассе в магазине, и любой покупатель сканирует его, вводит нужную сумму, нажимает на кнопку, и платеж проходит. То есть Центробанк здесь является таким чисто брокером, он дает эту платформу.

Все равно деньги "бегают" между банками, и кредитные организации вольны устанавливать свои комиссии. Логика в том, что это должно быть дешевле, чем оплата с помощью банковских карт. В свою очередь, Сбербанк очень хорошо зарабатывает на платежах внутри своей эко-системы. То есть если вы, грубо говоря, приходите с картой Сбербанка в магазин, который обслуживается в этой же кредитной организации, то Сбербанку вообще нет никакой нужны гнать это через внешнюю систему. Он эту транзакцию закрывает внутри себя, и она для него обходится горазда дешевле.

Если Сбербанк запускает QR-коды, то он перестает зависеть от Visa, MasterCard и от карты "Мир", тем самым снижая свои расходы.

Нужно запустить эти две системы и посмотреть кто может дать лучшие условия магазинам. Сейчас бизнес в "карточных " схемах платит 1,7%, порой 1,4%», — отмечает Достов.

За использование банками системы быстрых платежей регулятор планирует взимать 0,5%. Сбербанк, по данным РБК, может брать 1%, а итоговый размер комиссии для магазинов составит 1,5-2%. Но в случае успеха системы ставки могут пересмотреть, говорит независимый аналитики Антон Шабанов: «Что касается комиссий, я бы вообще ни на что особо не рассчитывал. Их всегда можно изменить, и даже сам Центробанк говорил, что изначально для привлечения к своей системе быстрых платежей комиссии будут самые минимальные. Звучали, например, суммы и в 6 руб. за перевод независимо от суммы. Но потом они заявили, что система будет меняться, модифицироваться, и эти комиссионные тарифы тоже не останутся прежними. Но у Сбербанка логика такая же, то есть изначально это будет 1%. Если будет действительно какой-то шквал, то потом постепенно можно повышать стоимость, тем самым балансируя спрос и предложение».

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что тестирование оплаты с помощью QR-кодов в российских магазинах начнется в июле. При этом впервые услугу применили на прошлой неделе во время Петербургского экономического форума, сообщили в национальной системе платежных карт.

Владислав Викторов