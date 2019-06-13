Ларьки не отпускают под частное слово Максим Решетников еще раз выступил за реформу НТО

Глава Прикамья Максим Решетников в рамках форума «Дни пермского бизнеса» вновь отвечал на вопросы о реформе нестационарных торговых объектов (НТО). Предприниматели попросили ввести мораторий на запрет размещения НТО на частной земле. Господин Решетников в очередной раз продемонстрировал приверженность к проведению реформы. Он отметил, что нельзя провести реформу НТО лишь на общественной земле, поскольку частный бизнес приватизировал ее участки. Губернатор взамен пообещал бизнесу выкуп приватизированной земли, а не безвозмездное изъятие.

В рамках форума «Дни пермского бизнеса» состоялось пленарное заседание на тему «Трансформация делового климата». Наряду с федеральными гостями участие в нем принял губернатор Пермского края Максим Решетников.

Старт мероприятия задержался на 25 минут. До начала посетителям показывали ролики, герои которых делились секретами успеха в бизнесе. Так, например, управляющая сетью маникюрных салонов жаловалась, что девушек с модельной внешностью арендаторы не воспринимают всерьез. Еще одна героиня сообщила, что эффективных продаж в соцсетях можно добиться, используя фотографии женщин в белье, так как на такие кадры реагируют и мужчины, и женщины.

Начиная встречу, модератор поинтересовался у Максима Решетникова, кого тот считает примером успешного предпринимателя. В ответ глава Прикамья назвал директора ООО «Меркурий» Эдуарда Матвеева, депутатов заксобрания Романа Водянова и Юрия Борисовца, руководителя компании «СВАН» Сергея Метелева, гендиректора ООО «Инкаб» Александра Смильгевича, собственника холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина.

«То есть это человек, который вырос из возможностей, какие дает Пермский край, кто не вывез деньги в офшоры или не уехал в Москву, а инвестирует в Пермский край, видит себя в конкуренции с мировыми компаниями, берет на себя общую нагрузку»,— описал успешного бизнесмена господин Решетников.

Затем участники встречи выступили с докладами о том, что предпринимателям не хватает неформальных площадок и менторов, презентовали торговую площадку. Насущными проблемами делились слушатели из зала.

Две предпринимательницы подняли тему размещения киосков и попросили «установить мораторий на уничтожение НТО на частной земле, пока минимальные территории для этого не обеспечит муниципалитет». Вопрос остался без внимания, пока вторая предпринимательница не взяла слово и не напомнила о проблеме. Она также добавила, что взяла на открытие киоска кредит, и чтобы его выплатить, ей придется продать квартиру.

По итогам всех выступлений губернатору пришлось ответить на накопившиеся вопросы, дав попутно ряд обещаний: «Городу надо ускорять конкурсы (по местам на НТО.— “Ъ-Прикамье”), город задачу знает, и на ближайшей думе решения должны быть приняты. Коллеги, попрошу то, что будете выставлять на конкурс, предпринимателям сразу покажите».

Несанкционированная малая торговля, по мнению губернатора, наносит вред развитию всей торговой отрасли: «Слишком мало стационарных объектов. А почему? Когда такой рынок НТО — зачем что-то строить, кто будет инвестировать? Всегда придут владельцы контейнеров и договорятся. Можно ли делать реформу НТО только на общественной земле? При том, что творится в Перми, нет. У нас приватизированы куски общественной территории, по 6 кв. м тротуара. И это был целый бизнес! Сейчас ломаем эту практику».

«Мы не построим город, который интересен цифровой экономике, в котором будут проводиться мероприятия мирового уровня, откуда не будет уезжать молодежь, если этот город будет ориентирован на рынок и на барахолку. Ну давайте уже переворачивать эту страницу!» — заявил глава Прикамья.

Господин Решетников уточнил также, что город будет выкупать территории, по которым будут проходить красные линии застройки: «Не в режиме отъема, а в режиме компенсации». Рассмотреть возможность получения компенсации он предложил и автору вопроса.

По итогам заседания Максим Решетников осмотрел стенды пермских компаний, причем активно знакомился, интересовался, участвует ли бизнес в том или ином кластере или совете, брал визитки и давал поручения министру промышленности Алексею Чибисову.

Кроме того, губернатор принимал подарки (ему вручили именную беговую футболку) и фотографировался с участниками форума. Обход глава региона завершил на уличной площадке, на которой параллельно шел кулинарный фестиваль «Прикамская кухня». Для ланча господин Решетников остановился у стойки с фастфудом и выбрал хот-дог. Его примеру последовали и другие участники фестиваля.

Юлия Сырова