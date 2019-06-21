Суд в Киеве разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может зарегистрироваться кандидатом на досрочных выборах в Верховную раду, потому что в течение пяти лет проживал на территории страны. Политик на своей странице в Facebook назвал решение Печерского районного суда Киева «справедливым».

«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года»,— огласил решение судья.

Господин Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был лишен его спустя два года, в июле 2017-го. 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии гражданство. Михаил Саакашвили ранее заявлял, что у него «нет никаких карьеристских целей» на Украине. О том, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине, стало известно 9 июня. Спустя четыре дня Михаил Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах.

Чем Михаил Саакашвили может помочь Владимиру Зеленскому — в материале “Ъ”.