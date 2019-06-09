Партия Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине с партией «Движение новых сил». Это решение политик объяснил желанием «поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского».

«Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы»,— сообщил он в Facebook.

Господин Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был лишен его спустя два года, в июле 2017-го. 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии гражданство. Михаил Саакашвили ранее заявлял, что у него «нет никаких карьеристских целей» на Украине.

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