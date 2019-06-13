Саакашвили объявил о выдвижении в Верховную раду Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины. «Я хочу представить избирательный список "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Можно сказать, что это сотня Саакашвили»,— заявил политик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В первую пятерку также вошли бывший депутат Рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.

Саакашвили предупредил, что у него могут возникнуть проблемы при регистрации в качестве кандидата. Последние пять лет он не жил на Украине, как этого требует избирательное законодательство. С этим вопросом господин Саакашвили намерен идти в суд и выполнить любое его решение. «Если вы найдете, что хоть одно место продано, я готов съесть все ваши микрофоны»,— пообещал он.

Господин Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был лишен его спустя два года, в июле 2017-го. 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии гражданство. Михаил Саакашвили ранее заявлял, что у него «нет никаких карьеристских целей» на Украине. О том, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине, стало известно 9 июня.

Чем Михаил Саакашвили может помочь Владимиру Зеленскому — в материале “Ъ”.