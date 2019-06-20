Подброс не по адресу

Как стало известно “Ъ”, вчера после допроса СКР был задержан экс-начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления (МУ) МВД России «Раменское» подполковник полиции Дмитрий Понкратов. Офицера следствие считает организатором преступной группы, которая сфабриковала в 2017 году уголовное дело против местного жителя, подбросив ему дозу амфетамина. В ходе расследования ранее были арестованы трое бывших подчиненных господина Понкратова, включая его заместителя. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу, а экс-главе антинаркотического подразделения «Раменского», кроме того, инкриминируют и хранение наркотиков. Подполковник вину не признает, между тем двое бывших оперативников пошли на сотрудничество со следствием. По данным “Ъ”, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения господину Понкратову.

По данным источников “Ъ”, до последнего времени Дмитрий Понкратов по уголовному делу бывших оперативников МУ МВД «Раменское» проходил как свидетель. Однако на днях он был вызван на очередной допрос в Главное следственное управление СКР по Московской области, который неожиданно для офицера закончился предъявлением ему обвинения и задержанием. Действия офицера МВД были квалифицированы следователями как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ), а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Сегодня в суде планируется рассмотрение ходатайства следствия об избрании подполковнику меры пресечения.

Бывший глава отделения по борьбе с незаконным наркооборотом стал четвертым фигурантом этого расследования. Оно началось после того, как в июне 2018 года судья Раменского горсуда Вячеслав Груничев возвратил в прокуратуру уголовное дело против 25-летнего жителя поселка Рылеево Александра Нестеренко. Это обстоятельство заинтересовало Раменский отдел подмосковного СКР, который провел проверку, по результатам которой возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками управления полиции «Раменское». Вскоре материалы расследования забрало себе подмосковное ГСУ СКР, где теперь им занимается первое управление по расследованию особо важных дел.

Как выяснили следователи, занимающийся установкой сантехники Александр Нестеренко был задержан 27 февраля 2017 года оперативниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУ МВД «Раменское» Владимиром Цыганком, Алексеем Антоновым и заместителем начальника отделения Евгением Сороколетовым. Задержанного доставили в здание МУ, где, как говорится в материалах дела, нанося удары толстой книгой по голове и руками по почкам, требовали, чтобы он позвонил кому-нибудь из своих знакомых и предложил тому купить у него амфетамин. По словам сантехника, ему говорили, что покупателя наркотика задержат, а его отпустят. Задержанный отказался, после чего, по его словам, находившийся в кабинете Дмитрий Понкратов ему заявил: «Если ты решил играть в пионера, будешь сидеть сам». После чего вышел в коридор.

У господина Нестеренко при обыске нашли купюру номиналом 5 тыс. руб. Ее, по материалам расследуемого СКР дела, полицейские оформили как выручку от якобы проданного сантехником 0,91 грамма амфетамина, который также был приобщен к оформленному оперативниками протоколу.

Сам задержанный на протяжении всего следствия отрицал любую причастность к наркоторговле, а купюра, которая была у него обнаружена полицейскими, по его словам, была получена за подготовку празднования Масленицы в парке «Музеон» за день до задержания. Впрочем, это не помешало предъявить полицейским следователям Александру Нестеренко обвинение в сбыте наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет колонии) и отправить его дело в суд.

Сотрудники СКР пришли к выводу, что все основные доказательства вины задержанного полицейскими были фальсифицированы, включая и документы о якобы проведенных ими оперативно-разыскных мероприятиях, включая «протокол досмотра лица, выступающего в качестве покупателя», протокол пометки и выдачи денежных средств и т. д.

Задержанные в рамках расследования оперативники Антонов и Цыганок признали вину и дали показания на своих руководителей. Согласно им, именно Понкратов дал «указания в категоричной форме» составлять материалы о якобы состоявшейся проверочной закупке у господина Нестеренко. При этом необходимые для этого документы под контролем начальника отделения изготовил его заместитель Сороколетов, без участия понятых и соблюдения иных требований законодательства. Также, по данным следствия, начальник антинаркотического отделения передал на экспертизу амфетамин, якобы изъятый в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Откуда подполковник его взял, пока неизвестно, однако соответствующая статья УК в его обвинении появилась.

Получить комментарий адвокатов задержанного господина Понкратова “Ъ” не удалось. При этом представляющий интересы Евгения Сороколетова адвокат Владимир Жеребенков отметил, что его клиент вину не признает и считает, что «служившие под его началом оперативники оговорили его, желая избежать уголовного наказания».

По данным источников “Ъ”, не исключено, что в деле полицейских могут вскоре появиться и новые эпизоды.

Владислав Трифонов