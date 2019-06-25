Сколько стоила советская военная техника в начале и в конце войны

В 2018 году Министерство обороны РФ обнародовало данные о ценах на военную технику во время Великой Отечественной войны. Их назвал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента финансового обеспечения Министерства обороны России Евгений Пронский.

По его словам, танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тыс. руб., в 1942 году — 193 тыс., в 1945-м — 135 тыс. руб. Самолет Ил-4 стоил в 1941 году 800 тыс. руб., год спустя — 468 тыс., в 1945 году — 380 тыс. руб. Пистолет-пулемет Шпагина стоил 500 руб. в 1941 году, 400 руб. в 1942 году, 148 руб. в 1945 году.

Оптовые цены на закупку вооружений и военного имущества постоянно снижались. Общая экономия за время войны на закупки военной техники составила порядка 50 млрд руб.

В странах-союзниках ничего подобного не наблюдалось. Например, американский танк Sherman в 1942 году стоил $33 тыс., а в 1945 году — от $41 тыс. до $64 тыс. в зависимости от модификации.