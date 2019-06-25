Финансовые уроки войны

Какие уроки может извлечь современная российская банковская индустрия из опыта работы финансово-банковской системы во время Великой Отечественной войны? На этот вопрос «Деньгам» ответил член общественного совета при Министерстве обороны РФ полковник в отставке Виктор Баранец.

Опыт финансирования советской оборонки в годы Великой Отечественной войны очень полезен в современных условиях, когда нашему оборонно-промышленному комплексу и банковской индустрии приходится работать под мощным санкционным давлением США и других стран НАТО.

Грамотная и гибкая промышленная стратегия государства — это дополнительное «оружие», которое дает преимущество над оппонентом. Когда над системой финансирования гособоронзаказа в результате санкций Запада нависла угроза и российские банки начали упрекать за поддержку обороноспособности страны, власть создала опорный банк для российской оборонки — Промсвязьбанк. Принятое решение обеспечило стабильность финансирования и защиту «финансовых артерий», питающих оборонную промышленность, а армии — дало гарантию от сбоев в планомерном получении боевой техники, предусмотренной госпрограммой вооружения.

Какие традиции сложились в банковской системе в годы Великой Отечественной войны, что она принесла нам? Способность быстро подстраиваться под экстремальные обстоятельства. Концентрировать денежные средства на приоритетных, стратегических направлениях. Бережно относиться к каждой копейке, выделяемой на оборонные цели. Не забывать, что главное в работе не финансовые показатели, а достижение единой для всех цели.

Посмотрим, что из этого нашло отражение сегодня. Институт оборонного банка был запущен в кратчайшие сроки. О его создании было объявлено в начале 2018 года, а уже с лета банк начал функционировать в нормальном режиме и обеспечивать первые контракты ГОЗ. Финансовое состояние опорного банка для ОПК также было оперативно улучшено — кредиты дорезервированы, а докапитализация прошла даже с небольшим запасом. И в итоге была создана четкая система контроля за расходованием средств, выделяемых на гособоронзаказ. Вероятно, именно ее имел в виду министр обороны РФ Сергей Шойгу, когда говорил: «Теперь мы имеем возможность четко отслеживать, как расходуются народные деньги,— от патрона до межконтинентальной баллистической ракеты». При выделении кредитов клиентам, задействованным в системе выполнения гособоронзаказа, банк не ставит задачу выдавить проценты из клиентов и получить максимальную прибыль. Он стремится быть союзником для клиентов. В этом своего рода уникальность стратегии, неотъемлемая часть «дорожной карты» совместной работы российской оборонки и банковской системы.