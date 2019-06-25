Премии за боевые заслуги

По приказу наркома обороны СССР от 17 июня 1942 года в целях поощрения боевой работы летчиков-истребителей были установлены денежные награды за сбитые самолеты противника: за бомбардировщик — 2 тыс. руб., за транспортный самолет — 1,5 тыс. руб., за истребитель — 1 тыс. руб.

По приказу наркома военно-морского флота СССР от 3 июня 1943 года устанавливались денежные награды за потопление кораблей противника: за линкор — 25 тыс. руб. командиру корабля, по 5 тыс. руб. среднему и старшему комсоставу, по 1 тыс. руб. младшему комсоставу, по 500 руб. краснофлотцам; за крейсер соответственно 20 тыс., 3 тыс., 1 тыс. и 500 руб.; за миноносец или подлодку соответственно 10 тыс., 2,5 тыс., 600 и 300 руб.; за сторожевой корабль или тральщик соответственно 2 тыс., 500, 200 и 100 руб.

Накануне битвы на Курской дуге был издан приказ наркома обороны от 24 июня 1943 года «О поощрении бойцов и командиров за боевую работу по уничтожению танков противника». За каждый уничтоженный (подбитый) танк противника полагались следующие премии. Танкистам: командиру танка, механику-водителю и командиру орудия — по 500 руб. каждому, остальным членам экипажа — по 200 руб. Артиллеристам: командиру орудия и наводчику — по 500 руб., остальному составу расчета — по 200 руб. Наводчику противотанкового ружья — 500 руб., номеру противотанкового ружья — 250 руб. За танк, подбитый или подожженный с помощью индивидуальных орудий борьбы, то есть гранаты или бутылки с зажигательной смесью,— 1 тыс. руб.

По приказу наркома обороны от 29 августа 1941 года дополнительные выплаты полагались десантникам. За каждую боевую десантную операцию командный состав получал месячный оклад, а рядовые бойцы по 500 руб.

Для справки: по данным Госкомстата, в 1940 году средняя зарплата рабочего или служащего составляла 394 руб. в месяц, в 1945 году — 442 руб.