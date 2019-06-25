Наше дело правое, мы победили

Возглавлявший в годы войны Наркомат финансов Арсений Григорьевич Зверев писал в своих воспоминаниях: «Наши финансы, кредит и денежная система выполнили свою историческую миссию в годы Великой Отечественной войны».

В справке, составленной экспертами правления Госбанка СССР 17 мая 1945 года, говорится, что в СССР за период войны денежная масса выросла на 259%, а с учетом потерь денег во время войны — на 233%. Это один из лучших показателей среди воевавших стран. Меньше только у Великобритании, которой не пришлось вести войну на своей территории,— 150%. В США за время войны денежная масса выросла на 250%, в Бельгии — на 275%, во Франции — на 350%, в Японии — на 334%. В Германии — на 360%. По оценкам других экспертов, показатели Японии и Германии были еще хуже.

При этом экономика нацистской Германии во многом держалась на грабеже захваченных территорий и рабском труде. Германия вывозила с этих территорий промышленное оборудование, сырье, транспорт, сельскохозяйственные продукты. На ограбление покоренных стран была направлена и фискальная политика. Например, в Польше была создана новая валюта, курс которой был намеренно занижен по отношению к рейхсмарке. На заводах и фермах Германии активно использовался труд узников концлагерей и рабочих, пригнанных из Польши и оккупированных областей СССР.

Несмотря на все эти «преимущества», рыночная капиталистическая экономика гитлеровской Германии не выдержала конкуренции с плановой социалистической экономикой Советского Союза. И эта победа советской экономики внесла свой вклад в общую победу советского народа. Планирование, единый центр принятия решений, строгий контроль их исполнения — все это помогло обеспечить наилучшую мобилизацию всех имеющихся сил и средств, в том числе в денежно-финансовой сфере, в чрезвычайных условиях военного времени. А банковская система СССР, выражаясь современным языком, прекрасно справилась с самыми серьезными стресс-тестами.