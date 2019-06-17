Кремль прокомментировал сообщения об активизации кибератак США против России

Признаки кибервойны в отношении РФ можно усмотреть только в одном случае: если американские структуры ведут хакерские атаки на энергетические системы России, не информируя об этом президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервоенных действий в отношении РФ»,— сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российские компании как подвергались, так и подвергаются кибератакам из-за рубежа. «С сожалением можем это констатировать. Мы неоднократно говорили, что наши соответствующие ведомства ведут с этим постоянную борьбу, с тем, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, нашим чувствительным сферам от этих атак»,— сообщил Дмитрий Песков.

Господин Песков добавил, что российская сторона неоднократно инициировала «международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности», но американские партнеры ни разу не откликнулись на предложения России.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников. Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT изменой и неправдой. В Минэнерго РФ заявили, что российские компании не жаловались на кибератаки.

О последствиях заметки NYT читайте в публикации “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».