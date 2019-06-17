СМИ: власти знают о кибератаках США на российскую инфраструктуру

Москве известно о кибератаках спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщили «РИА Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах. По их словам, атаки фиксируются в транспортной, банковской и энергетической сферах.

По информации источников, кибератаки иностранных спецслужб, количество которых увеличилось за последние годы, успешно фиксируются и нейтрализуются. Также собеседник агентства считает, что такие нападения можно назвать частью кибервойны.

Напомним, 15 июня американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России, цель которых — внедрить программы, с помощью которых можно саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные. Это произошло в преддверии саммита G20 в Осаке, в ходе которого должна пройти встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Господин Трамп назвал информацию, распространенную NYT, изменой и неправдой. Кремль, в свою очередь, заявил, что российские компании как подвергались, так и подвергаются кибератакам из-за рубежа.

Подробнее об информации о попытках взлома энергосистемы РФ читайте в материале “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».