Украинские избиратели слышат Азов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил находящийся в украинской части Донбасса город Мариуполь, приняв участие в мероприятиях по случаю пятилетия перехода стратегического азовского порта под контроль Киева. Свою поездку в город совершил и воевавший за Мариуполь командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий — один из лидеров нового движения украинских националистов. В преддверии выборов в Верховную раду националисты бросили вызов новому президенту и его партии «Слуга народа», договорившись идти в парламент одним списком. Обвинив власти в неспособности навести порядок на востоке страны, Андрей Билецкий заявил, что это могут сделать только националисты.

Мариуполь раздора

Торжества по случаю «освобождения Мариуполя», который 14 июня 2014 года после уличных боев с ополченцами ДНР заняли бойцы украинских добровольческих полков «Азов» и «Днепр», а также подразделения Национальной гвардии и МВД, стали знаковым событием для украинских политиков, учитывая важнейшее стратегическое расположение города и его символическое значение для конфликта в Донбассе.

До перехода этого азовского порта под контроль украинской стороны около двух месяцев в городе находились подразделения ДНР, которых в Киеве называют «оккупантами». После этого отбить Мариуполь ополченцам так и не удалось. Это позволило Киеву представить бои за город как одну из немногих успешных операций в пятилетнем противостоянии на юго-востоке страны.

Учитывая его значение, в минувшую субботу в Мариуполь прибыли президент Украины Владимир Зеленский и первый командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий — народный депутат и глава «Национального корпуса», во главе «Азова» принимавший участие в боях за город, а сегодня претендующий на роль одного из лидеров формирующегося нового объединения украинских националистов.

При этом Владимир Зеленский и Андрей Билецкий демонстративно держались в стороне друг от друга, давая понять, что у каждого из них есть свое видение проблемы Донбасса.

Выступление Андрея Билецкого на предварявшем военный парад митинге во многом напоминало предвыборную агитацию. Обвинив действующую власть в неспособности навести порядок на востоке Украины, глава «Национального корпуса» заявил, что эта задача по плечу националистам.

«Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытки договариваться с врагом, а взращивание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну. Только это даст нам возможность вернуть долг, который мы имеем перед этими людьми. Вернуть украинцам украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался в вынужденной эмиграции,— вернуться домой»,— заявил Андрей Билецкий. И добавил: «Я верю, что придет день, когда этот прекрасный праздник — день освобождения Мариуполя — уйдет в прошлое. Потому что будет более важный день — будет дата освобождения украинского Донбасса».

Примечательно, что среди принимавших парад был глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць, назначенный на эту должность в июне прошлого года президентом Петром Порошенко. Однако действующего президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского на параде не было — господин Зеленский предпочел дистанцироваться от националистов. Для главы государства была организована отдельная программа с посещением местных предприятий, демонстрацией возможностей флота и сил Нацгвардии.

В своем выступлении, посвященном возврату города под украинский контроль, президент Зеленский сделал акцент на национальном единстве. «Вы свободные люди, вы настоящие украинцы! Благодарю вас за то, что сохранили Мариуполь. Мариуполь — это Украина! Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем»,— заявил он.

Националисты на новом марше

Заочному спору президента Украины и одному из «освободителей Мариуполя» предшествовало громкое заявление Андрея Билецкого о создании общей националистической структуры, в которую войдут возглавляемый господином Билецким «Национальный корпус», «Свобода», «Правый сектор» (запрещен в РФ) и организация «Державная инициатива Яроша» (ДИЯ).

Свой единый список к парламентским выборам националисты согласовали больше недели назад. В его первой пятерке помимо самого Андрея Билецкого — бывший и нынешний лидеры «Правого сектора» Дмитрий Ярош и Андрей Тарасенко, экс-кандидат в президенты Руслан Кошулинский. Первым же номером пойдет глава всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок.

Выбор «Свободы» в качестве флагмана не случаен. Это одно из старейших украинских объединений националистического толка, к тому же самое заметное на политическом поле. В 2012 году первой и пока единственной из националистических партий — «Свободе» — удалось провести своих депутатов в Верховную раду не через одномандатные округа, а по партийным спискам. За партию Олега Тягнибока тогда проголосовали больше 10% избирателей, что обеспечило «Свободе» 25 мест в парламенте, еще 12 депутатов были избраны по мажоритарной системе.

В дни Майдана господин Тягнибок и его соратники были очень активны, партийный лидер был на первых ролях, выступая на митингах и ходя на переговоры с представителями Виктора Януковича вместе с Арсением Яценюком и Виталием Кличко.

Однако избиратель вклада «Свободы» в дело революции не оценил и на внеочередных парламентских выборах осенью 2014 года партийный список националистов набрал всего 4,7% голосов при проходном барьере 5%. В нынешнем — уходящем — составе Рады всего шесть депутатов-«свободовцев». Все они были избраны по одномандатным округам.

Как одномандатники в Раду попали и другие националисты. От родной Днепропетровской области избрался основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Правда, на заседания парламента он почти не ходил — в системе электронной регистрации законодателей господин Ярош отметился лишь на 2% слушаний. Это очень близкий к максимальному показателю числа пропущенных заседаний результат. А вот присутствие в Раде Андрея Билецкого электронная система за последние почти пять лет фиксировала всего четыре раза.

Судя по косвенным признакам, господин Билецкий еще недавно намеревался переизбраться в тот самый парламент, куда он ходит с большой неохотой, в качестве главы своей собственной силы. Так, в июне во многих украинских городах появились рекламные билборды «Национального корпуса» с портретом лидера движения, а сам Андрей Билецкий стал куда чаще, чем прежде, появляться в медиа.

Однако, как сообщил осведомленный источник “Ъ”, в итоге господина Билецкого убедили отказаться от амбициозного проекта ради повышения шансов на проход националистов в Раду. По словам источника “Ъ”, убеждал главу «Нацкорпуса» бизнесмен, экс-депутат и один из основных спонсоров «Свободы» Игорь Кривецкий. Главным доводом в ходе встреч была небольшая поддержка националистов избирателями. Так, самая рейтинговая из партий этого политического спектра — «Свобода», по данным опроса общественного мнения группой «Рейтинг», может на выборах рассчитывать всего на 1% голосов. Остальные националисты все вместе симпатичны еще 1% украинцев. Даже самые оптимистичные прогнозы пока не дают ни одной из правых партий надежды на проход в Раду.

«Игорю Кривецкому эти игры в разные партии и в разных вождей совсем не нравились: похожие платформы, похожая стилистика, похожие лозунги приводят к тому, что партии просто воруют друг у друга и без того не самый большой электорат. Идти в Раду несколькими националистическими колоннами — заранее проигрышная тактика. Кроме того, постоянные склоки между националистами сейчас отталкивают тех людей, которые раньше голосовали, например, за "Свободу", а сейчас вообще не ходят на выборы. И Кривецкий долго убеждал Билецкого, что необходимо работать не на разобщение, а на единение. Убедил и сразу за "Нацкорпусом" подтянулись и другие правые»,— рассказал источник, добавив, что ему неизвестно о том, что мог обещать Андрею Билецкому спонсор «Свободы» в обмен на объединение.

Билецкий-соратник для «Свободы» определенно куда выгоднее, чем Билецкий-конкурент. Боевой офицер, подполковник, командовавший «Азовом» во время боев за Мариуполь, Андрей Билецкий популярен у молодых националистов куда больше, чем Олег Тягнибок. Поэтому при формальном подчинении «Свободе» у главы «Нацкорпуса» есть все шансы стать неформальным лидером нового объединения украинских националистов.

Матвей Шиманов, Киев; Сергей Строкань