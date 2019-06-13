Huawei готовится запустить первый беспилотный автомобиль в 2021 году

Китайская компания Huawei совместно с европейскими и китайскими автомобильными концернами занимается созданием беспилотных авто, которые должны выйти на рынок уже в 2021–2022 годах. Об этом в интервью Financial Times (FT) рассказал директор стратегического развития Huawei Дан Вэншуан.

Производитель смартфонов предоставляет программное обеспечение, отвечающее за автопилотирование, таким компаниям, как Audi, GAC Group, Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile. «В моем понимании мы работаем вместе над автомобилем с компонентами системы автопилота, который будет поставлен в 2021 или 2022 году. Он будет продаваться в Китае, но не только… он будет и в Европе»,— цитирует FT господина Дана. При этом он отметил, что первый беспилотный автомобиль с использованием технологии Huawei появится, скорее всего, от сотрудничества компании с кем-то из китайских автоконцернов.

Кирилл Сарханянц